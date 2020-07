Il Present Simple

Altri aspetti del present simple

Il Present simple si usa:-per descrivere azioni abituali nel presente e affermazioni di carattere generale:Esempio:I live in Torino.Abito a Torino.-per descrivere condizioni permanenti:Esempio:I'm Italian.Sono Italiano.-per descrivere azioni che si compiono con frequenza.Viene spesso accompagnato da avverbi(always, often, ecc.) o espressionidi frequenza(once a week, every weekend, ecc.):Esempio:We study English every day.Studiamo l'inglese ogni giorno.Il present simple è formato dal soggetto seguito dalla forma base del verbo per tutte le persone,tranne alla terza persona singolare (he, she e it), in cui, come regola generale,si forma aggiungendo la "s" alla forma base del verbo.Ci sono però delle eccezioni:Se la forma base del verbo termina per:-ss, -ch, -sh, -x, -z, -o : si aggiunge "es"ES:press/presses;watch/watches;wish/wishes;mix/mixes;buzz/buzzes;do/does;-y preceduta da una consonante : la "y" si toglie e si aggiunge "ies"Esempio:fly/flies;empty/empties;study/studies;Esempio:I watchYou watchHe/She/It watchesWe watchedYou watchedThey watched