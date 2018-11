Possessive Case, Avverbi di Frequenza, To Be, To Have

Possessive Case

il Genitivo Sassone si sua per indicare la possessività di qualcosa o di qualcuno. Per dire "il fratello di Marco", oltre a dire "The brother of Marco", possiamo utilizzare il genitivo sassone:

Marco's brother (il fratello di marco)

Giulia's car (l'automobile di Giulia)

Luca's dog (il cane di Luca)

Possessore + 's + ciò che possiede

Nel caso in cui i possessori siano due si apostrofa con la S solo al secondo nome.

Antonio and Luigi's Mother (la madre di Antonio e Luigi)

Sara and Alessia' cat (il gatto di Sara e Alessia)

Carla and Flavio's room (la camera di Carla e Flavio)

Possessore 1 + Possessore 2 + 's + ciò che posseggono

Per sostituire i nomi si possono eventualmente utilizzare i pronomi possessivi, come nella grammatica italiana.

pronomi/aggettivi possessivi italiani

mio

tuo

suo

nostro

vostro

loro

aggettivi possessivi inglesi

my

your

her/his/it

our

your

their

pronomi possessivi inglesi

mine

yours

her/him/its

ours

yours

theirs

Tipiche espressioni inglesi

to have

Have si utilizza per indicare la possessività o per altri significati.

-per i pasti

i have breakfast

i have lunch

i have dinner

-per il consumo di qualcosa in particolare

i have pizza

i have cheese

i have chips

-per la routine

i have a shower

i have dressed

i have a bath

-per le attività

i have party

i have pic-nic



To be

-per l'età

i am 16 years old

i amo 22 years old

i am 50 years old

-con gli aggettivi

i am tired/sleepy/angry/ecc, (stanco, assonnato, arrabbiato, ecc.)

i am hungry/thirsty (affamato, assetato)

i am right/wrong (ragione, torto)

i am cold/hot (freddo, caldo)