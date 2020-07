Il perfetto medio passivo

Formazione e traduzione del perfetto medio passivo:

Coniugazione di un verbo in consonante

Esempio: γράφω

Coniugazione di un verbo in vocale

Esempio: λύω

Il perfetto medio passivo, essendo un tempo principale, avrà le desinenze dei tempi principali:-μαι-σαι-ται-σθον-σθον-μεθα-σθε-νται= nei verbi in consonante non viene usato, poiché hanno una forma perifrastica formata dal participio+ειμί,e tale forma viene utilizzata anche:-nel congiuntivo: part+ ειμί al congiuntivo (es.γεγραμμένος ῶ)-nell’ottativo: part+ ειμί all’ottativo (es. γεγραμμένος είην)raddoppiamento+tema verbale+desinenza; io sono stato sciolto, scritto...Singolare1 γέγραμμαι= La labiale φ si assimila a μ2 γέγραψαι= φ+σαι= ψαι3 γέγραπται= davanti alla sorda dentale τ φ si trasforma nella sorda labiale corrispondente, πDuale2 γέγραφθον= aspirata chiama aspirata, quindi ho φ davanti a θ3 γέγραφθονPlurale1 γεγράμμεθα2 γέγραφθε3 γεγραμμένοι-αι-α= trattandosi di un verbo in consonante ho la forma perifrastica per la terza persona pluraleSingolare1 λέλυμαι2 λέλυσαι3 λέλυταιDuale2 λέλυσθον3 λέλυσθονPlurale1 λελύμεθα2 λέλυσθε3 λέλυνται= trattandosi di un verbo in vocale non ho la forma perifrastica ma la forma normale con la desinenza in -νται per la terza persona plurale