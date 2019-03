Verbes impersonnels

I verbi impersonali si usano solamente alla terza persona singolare (il); molti indicano un fenomeno atmosferico:(il pleut),(il neige),(il gèle),(il fait), ecc.Tra i verbi impersonali più utilizzati troviamo:(il y a),(il faut),(il suffit),(il s'agit),(il semble),(il paraît).Tutti questi verbi formano icon: il a neigé, il y avait eu, il a fallu; il loro participio passato è invariabile.Fa eccezione, che forma i tempi composti con l'ausiliare être: il s'est agi.Anche altri verbi possono essere costruiti in modo impersonale, spesso cambiando significato.Tra i più comuni:(succede, capita),(manca, mancano),(conviene),(resta, rimane),(esiste, esistono).Quando il verbo "essere" è usato in modo impersonale ed è seguito da un aggettivo e un infinito, la costruzione francese è la seguente:+aggettivo++infinito.es. Il est important de terminer ce travail avant 5 heures.Il verbo "essere" è costruito in modo impersonale per parlare dell'ora e del tempo.es. Il est 5 heures, il est encore tôt.