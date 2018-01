Réponse à une demande de conditions de séjour

Réponse à une demande de conditions

Voici un modèle de réponse à une demande de conditions pour un séjour dans un hôtel. Comme à la date prévue on ne dispose pas de la totalité des chambres à 1 lit, on fait une contre-proposition



Objet : nos conditions Lyon, le 4 janvier 2018

Messieurs,

Votre lettre du 3 janvier nous est bien parvenue et nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en choisissant notre hôtel.

Voici nos prix par jour :

chambre à un lit, avec salle de bain, 105,00 €

chambre à 2 lits avec salle de bains, 120,00 €

Petit déjeuner, service et taxe inclus.

Pension complète T.T.C. :

en chambre à 1 lit, 145,00 €

en chambre double, par personne,150,00 €

L’ hôtel est bien équipé pour accueillir les congrès et les réunions d’affaires et il dispose de deux salles de conférences : nous pourrons vous en réserver une au prix forfaitaire de 180,00 €.



Pour le transfert de l’aéroport à l’hôtel et vice versa un car de la maison est à la disposition des clients.Sous pli séparé, nous vous envoyons une brochure sur notre établissement ainsi que du matériel publicitaire sur la ville, que vous nous aviez demandé.Toutefois, nous regrettons de devoir vous informer que pour la période que vous avez choisie nous ne disposons que de 9 chambres singles. Nous vous proposons, donc, de vous réserver les 9 chambres singles et 8 chambres à 2 lits, avec vue panoramique sur la ville.Si vous pouviez repousser d’une semaine las date de votre réunion, nous serions à même de vous donner entière satisfaction.Nous restons dans l’attente de votre réponse et vous assurons, dès maintenant que nous veillerons à vous satisfaire entièrement.Veuillez agréer, Messieurs, nos salutation distinguées.

Charles Dumaître

Directeur