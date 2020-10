Pronomi relativi francesi où e dont

Regola

Esercitazione

Oltre ai pronomi relativi qui e que, in francese ne esistono altri due:dont = di cuioù = in cui, dove (stato in luogo, moto a luogo)d’où = da cui, da dove (moto da luogo)par où = da cui (moto attraverso luogo)L’italiano il cui, la cui, i cui, le cui si traduce con dont le, dont la, dont les, cioè l’articolo si colloca dopo, a differenza dell’italiano1) Unire le due frasi utilizzando uno dei pronomi relativi sopra indicatiEsempio: C’est la maison qui a les volets blancs = C’est la maison dont les volets sont blancs1.C’est la villa qui a un portail en fer forgé.2. Voilà le monsieur qui a un fils en Angleterre.3. Je te présente Robert: son père travaille aux USA.4. J’ai invité Sylvie: son copain est russe.5. Mon appartement est celui qui a les fenêtres qui donnent sur le jardin.2) Completare con où, par où, d’où1) Voilà le pont ……….. nous sommes passés pour arriver chez toi2) C’est la région…………. j’ai habité dix ans3) ……….. venez-vous? De Milan ou de Rome?4) ……….. faut-il passer pour arriver à la gare?5) ……….. as-tu as acheté ce beau pull?Esercizio 1)1. C’est la villa dont le portail est en fer forgé.2. Voilà le monsieur dont le fils est en Angleterre3. Je te présente Robert dont le père travaille aux USA4. J’ai invité Sylvie dont le copain est russe5. Mon appartement est celui dont les fenêtres donnent sur le jardinEsercizio 2)3) Completare con où, par où, d’où6) Voilà le pont par où nous sommes passés pour arriver chez toi7) C’est la région où j’ai habité dix ans8) D’où venez-vous? De Milan ou de Rome?9) Par où faut-il passer pour arriver à la gare?10) Où as-tu as acheté ce beau pull?