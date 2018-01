Particolarità di alcuni termini francesi

Alcuni aggettivi cambiano di significato a seconda della posizione, prima o dopo il sostantivo di riferimento. Altri cambiano genere nel passaggio dal singolare al plurale. Infine “gens”, pur non cambiando genere, richiede un accordo maschile o femminile a seconda di determinate situazioni. E’ veramente un rompicapo da cui anche molti Francesi non riescono sempre a districarsi.

Nouveau/nouvel/nouvelle/nouveaux/nouvelles

Aujourd’hui, Pierre a una nouvelle voiture = Sa voiture est différente de celle qu’il avait hier (una macchina diversa, ma non necessariamente nuova di zecca)

Aujourd’hui Pierre a una voiture nouvelle = Pierre a une voiture qu’il vient d’acheter, donc toute neuve (la macchina è nuova di zecca)

Petit

Gens

Orgue

Délice

Amour

C’est un homme petit/C’est un petit hommeNel primo caso ci si riferisce alla statura = è un uomo di piccola statura, non altoNel secondo caso, si fa riferimento alla statura morale = è un uomo di scarsa levaturaGrandC’est une femme grande/C’est une grande femmeNel primo caso ci si riferisce alla statura = E’ una donna altaNel secondo si fa piuttosto riferimento all’ elevatura morale = E’ una grande donna.Significa la gente, le personeJe m’en moque de ce que les gens disent“gens” è maschile plurale mentre in italiano è femminile singolare “la gente”.Ce sont des gens soupconneux, donc ils ne sont pas heureuxTuttavia, l’aggettivo che precede si mette al femminileLes vieilles gens sont souvent supçonneuxEventuali aggettivi posti ancora prima vanno regolarmente al maschileTous les vieilles gens sont soupçonneuxSignifica “organo”; al singolare è maschile e al plurale è femminile: un grand-orgue, de grandes-orguesJ’entends jouer un orgue de Barbarie (= un organetto)J’aime beaucoup entendre jouer les grandes orgues d’ une égliseSignifica “piacere”, “delizia”; al singolare è maschile e al plurale è femminileCe gâteau est un déliceCe sont vraiment mes plus grandes délicesSignifica “amore”: al singolare è maschile e al plurale è femminileVoilà la photo de mon ancien amourLe souvenir de mes anciennes amours est toujours là