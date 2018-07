Lettre commerciale

La lettre

La lettre est un de moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec son evironnement.La lettre est divisé par:qui comprend des information obligatoires et des information utiles, comme:-le nom de l'expediteur et la raison sociale-l'activité-l'addresse complete-le numero de la Boite postal: qui se place devant le nom de la ville et se compose de cinq chiffres qui indiquent le département et le bureau distributeur

-la suscription qui comprend:

-le nom du destinateur

-le numero et la rue

-le code postal et la ville

-les références qui sont formé d'un group de lettres qui facilitent l'identification et le classement de la lettre

-l'objet qui sert à indiquer le fait qui motive la rédaction de la lettre

-la date qui est un élément indispensable et comprend:

-nom de la ville suivi de la virgule

-le jour, précédé de l'article "de"

-le mois

-l'année

-l'appellationqui varie suivant la qualité et l'emploi du destinateur

-le corp de la lettre qui contient:

-l'introduction

-le développement

-la conclusion

-le signature manuscrite qui doit être inserée entre l'indication de la fonction de l'expediteur et le prenom du destinateur

-les pièces jointes où sount annexes les document qui accompagnent une lettre