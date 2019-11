Future simple e proche

Le future simple et le future proche

Desinenze

Frasi al futuro francese

Ilin francese, si forma aggiungendo delle desinenze specifiche ai verbi all’infinito.ai, as, a, ons, ez, ontEs.Je parleraiTu parlerasIl/elle parleraNous parleronsVous parlerezIl/elle parlerontIl, invece, si forma aggiungendo il verbo(naturalmente coniugato) prima del verbo all’infinito. E' usato per esprimere un'azione che si ha intenzione di fare a breve.Je vais jouer au tennisIls vont telephoner à la policeTu parleras avec Virginie.Luc et Jean parleront avec Marguerite.Je gagnerai quelque chose aujourd'hui.Je vais jouer avec mes amies demain.Ils vont telephoner à le coiffeure.Il parlera de moi.Colette jouera au piano demain.Marie chantera la semaine prochaine.Simone parlera avec Marie de ça.Julie parlera avec moi aujourd'hui.Charlotte parlera avec sa soeur.Per approfondimenti vedi qua: