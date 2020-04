Fare la spesa in un supermercato francese

Andare alla cassa = passer/se présenter à la caisseArticoli per la pulizia della casa = articles pour le ménageAvere bisogno di un cestino = avoir besoin d’un panierCapo reparto = le chef rayonCassiera = la caissièreChiedere un prezzo = demander un prixCommessa/o = la vendeuse/le vendeurFare la coda = Faire la queueFare la spesa = faire ses provisionsIn fondo al primo corridoio = au bout du premier couloirAccanto al reparto surgelati = juste à côté du rayon surgelésL’offerta speciale = l’offre spécialeLa borsa per la spesa = le sac à provisionLatticini = la crèmerie, les produits laitiersPagare con la carta di credito = payer avec carte bleuePagare in liquido = payer en espècePane integrale= du pain complet, un pain de campagnePiccolo supermercato = une superettePrendere un carrello = prendre un chariot (un cady)Quattro cornetti = quatre croissantReparto = le rayonReparto alcolici = Le rayon spiritueuxReparto frutta e verdura = rayon fruits et légumesReparto pane e affini = la boulangerieReparto pesce = le rayon poissonnerieReparto surgelati = rayon surgélésRimettere al posto il carrello = remettre le chariot à sa placeTessera clienti = la carte de fidélitéTre fette di prosciutto cotto = trois tranches de jambon blanc (parisien)Un filoncino cotto bene = une baguette bien cuiteUn filone non troppo cotto = un restaurant pas trop cuitUsufruire di uno sconto del 20% = jouir d’une reduction de 20%