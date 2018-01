Déclaration de sinistre - Modèle

Déclaration de sinistre

La maison “L’Amandier” a assuré , auprès des Assurances Générales de France, un envoi de 100 tonnes de farine de pâte d’amande de Tunis à Marseille. Pendant le transport, un incendie s’est produit dans la cale du navire et une partie de la marchandise a été détruite. Dans la déclaration de sinistre doivent figurer des renseignements obligatoire, c’est-à-dire: la nature du sinistre, le lieu, le temps, les mesures prises, le montant approximatifs des dégâts, les indication sur la position précise du navire. Il est préférable de citer également le n° de la police d’assurancePlan à suivre:1) On rappelle le contrat d’assurance2) On annonce le sinistre en indiquant la date et le lieu3) On expose d’une façon aussi précise que possible, les circonstances du sinistre4) On donne une évaluation approximative des dommages5) On demande la visite d’un expert6) On sollicite une communication7) Formule de politesse finale

L’amandier s.p.a.

13 Boulevard Chave

13784 Aubagne

Assurances Générales de France

74, avenue Cantini

13006 Marseille

Vos réf.:

Nos réf.: PLM/ABD

Objet: déclaration de sinistre Aubagne, le 5 décembre 2017

Messieurs,

Nous avons assuré, auprès de votre compagnie, notre transport de 100 tonnes de farine d’amandes provenant de Tunis, à destination de Marseille.

Selon l’article 6 de notre police n° 5467 00 3AN, nous vous informons qu’un incendie s’est produit, le 25novembre, dans une cale du navire «L’Admiral».

Une épaisse fumée a été aperçue vers 23h 30. L’alarme a été donnée immédiatement et l’emploi des extincteurs a permis d’éteindre le feu qui, malheureusement, avait déjà été endommagé une quarantaine de sacs de farine,

Les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées, mais il semblerait que des marchandises inflammables, entrepôsées à proximité, voyageaient avec des mesures de sécurité insuffisantes

L’évaluation approximative du dommage s’élève à € 4.200,00.

Si vous désirez procéder à une expertise, nous vous précisons que le navire restera encré dans le port de Marseille jusqu’au 20 décembre, au môle D, quai n° 4.

Nous restons dans l’attente de vos communications et vous prions d’ agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Le Service Achats

Jean Clermont