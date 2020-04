Trinidad e Tobago - Descrizione

Le due isole di Trinidad e Tobago in pratica sono due avamposti insulari del sud America, da cui Trinidad dista soltanto 20 km. Infatti, il loro dorsale montuoso non è che il prolungamento del sistema orografico del Venezuela. Trinidad ha una superficie di 4.828 km2 e Tobago 301 km2.. Politicamente, esse costituiscono una repubblica parlamentare con capitale Porto Spain.Trinidad fu scoperta da Colombo nel 1498 e successivamente colonizzata dagli Spagnoli; tuttavia fino al XVIII secolo rimase pochissimo popolata.. In seguito l’isola fu occupata dai francesi, ma durante il periodo napoleonico, essa fu occupata definitivamente da una spedizione inglese.Fino alla Prima Guerra Mondiale, l’economia di Trinidad era basata sull’agricoltura ed in modo particolare sulla produzione dello zucchero e del cacao. Con lo sfruttamento dei pozzi di petrolio la situazione è cambiata a tal punto che questa voce rappresenta circa il 30% delle entrate ed è al primo posto delle esportazioni. Questa ha però comportato un trasferimento di persone verso la città ed un conseguente spopolamento delle campagne. Rispetto ad altri stati nel Mar dei Caraibi la densità è piuttosto elevata e anche piuttosto disomogenea, il 96% della popolazione risiede infatti sull'isola di Trinidad, la maggiore.Fino a qualche tempo fa, Tobago ha vissuto anch’essa, delle tradizionali coltivazioni tropicali: caffè, banane e cacao, favorite da un clima tropicale e normalmente risparmiate dagli uragani del Mar delle Antille a causa, innanzitutto, della loro collocazione geografica subequatoriale dell’isola.. Recentemente è arrivato il turismo che sta costituendo la principale risorsa economica come, del resto lo è anche per l’isola più grande. I turisti provengono in massima parte dagli Stati Uniti, dal Canada e dalla Gran Bretagna.Importante per entrambe le isole è lo sfruttamento delle foreste per la produzione di legno pregiato come il teak. Il fondo della depressione del Pich Lake, à Trinidad, è presente un grande deposito di asfalto, già conosciuto da secoli. A questi si aggiungono importanti giacimenti petroliferi, analoghi a quelli della vicina Venezuela.