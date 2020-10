Le Torri Gemelle

Le torri gemelle situate nel Lower Manhattan facevano parte del World Trade Center di New York ossia di un Centro del commercio mondiale.Il complesso costituito da sette edifici fu progettato da Rockefeller, la realizzazione iniziò nel 1966 con la costruzione della Torre nord seguita da quella sud e dagli altri cinque edifici minori.Le due torri inaugurate nel 1973 erano simili tra di loro, avevano 110 piani ciascuna e superavano l’altezza di 415 m(prima della realizzazione delle Sears Tower di Chicago erano i fabbricati più alti del mondo).Gli ultimi piani della torre sud erano adibiti ad Osservatorio;su quelli della torre nord invece oltre ad esservi un servizio pubblico di radio e televisione si trovava il ristorante “Window on the world” più alto del mondo che affacciava verso l’Empire State Building.Tra i 5 edifici minori vi erano : il Marriot Hotel situato tra le due torri, la sede di alcune unità governative,la sede del servizio doganale,la sede di alcune banche ed il centro emergenze della città di New York.Nei sotterranei indispensabili per il collegamento di questi edifici era inoltre situato un grande centro commerciale.Dopo il vasto incendio avvenuto nel 1975 senza significativi danni alla struttura,il complesso fu bersaglio nel 1993 di un attentato che attraverso l’esplosione di un furgone danneggiò le fondamenta delle torri e degli edifici circostanti. Ben più doloso è stato l’attacco terroristico avvenuto l’11 settembre 2001 provocato dallo schianto di due aerei contro le due torri. Il dilagare degli incendi portò al collasso delle strutture e a danni irreversibili negli edifici adiacenti che furono poi anch’essi abbattuti poiché inagibili.Oggi, dove prima c’erano le torri, con le stesse dimensioni delle loro basi ,sono state create due fontane e in ricordo delle vittime del 1993 e del 2001 sono stati incisi su pannelli i loro nomi; inoltre nella zona sottostante il parco è stato aperto un museo interamente dedicato agli attentati.