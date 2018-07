Terre aride e acque marine

Terre aride

Le terre aride si trovano nella zona tra i due tropici e sono una caratteristica naturale che è presente nel 50% della terra.

Il problema principale è la desertificazione, ovvero quando le terre aride diventano improduttive.

Le cause della desertificazione possiamo dividerlo in due grandi gruppi:

- cause naturali, che comprendono il clima, la morfologia del territorio e la vegetazione presente;

- cause antropiche, che comprendono gli incendi, l'urbanizzazione, l'agricoltura, l'uso delle risorse e la deforestazione.

Le conseguenze di questa desertificazione sono principalmente quattro:

- la salinizzazione del suolo;

- la compattazione del suolo;

- l'erosione;

- la perdita di sostanze organiche.

Le soluzioni potrebbero essere quelle di promuovere le pratiche agricole sostenibili e la riforestazione.

Acque marine

Le acque marine ricoprono precisamente Il 70% del pianeta Terra.

I mari possono essere di tre tipi:

- mari interni, come ad esempio il Mar Rosso;

- mari parzialmente racchiusi, come ad esempio il Mar dei Caraibi;

- mari marginali, come ad esempio il Mar di Norvegia.

Però, il problema di queste acque marine è l'inquinamento delle acque, causato dal settore primario attraverso i fertilizzanti, i diserbanti chimici e rifiuti liquidi.

Questi scarichi agricoli contengono enormi quantità di azoto e di fosforo e questi due causano l'eutrofizzazione, ovvero lo sviluppo eccessivo di alcuni tipi di alghe.

L'inquinamento è inoltre causato dagli scarichi delle Industrie dagli insediamenti urbani ma anche a causa del petrolio.

Il riscaldamento dei mari ha modificato particolarmente il modo di vivere degli organismi viventi marini, portando ad esempio nel mar Mediterraneo alcuni pesci che precedentemente non vi erano presenti.

Le soluzione a tutto ciò, sarebbero l'installazione dei depuratori, la pianificazione della pesca e la creazione di numerose aree protette, tra cui la più grande è la barriera corallina.