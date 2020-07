Temperatura e pressione atmosferica

La temperatura dipende dal riscaldamento della Terra da parte del Sole. Essa è diversa da luogo a luogo: diminuisce progressivamente dall’Equatore ai poli, inoltre decresce con l’altitudine e risente delle diverse esposizioni al Sole e ai venti e della presenza delle acque.Per temperatura di un luogo si intende la temperatura media: essa si ottiene sommando la temperatura massima, cioè quella rilevata nelle ore più calde, con la temperatura minima, misurata nelle ore più fredde, e dividendo il risultato per due.La differenza tra temperatura massima e temperatura minima nel corso delle 24 ore si definisce escursione termica diurna; la differenza tra la temperatura media del mese più caldo e quella del mese più freddo costituisce invece l’escursione termica annua.Pressione atmosferica: è la pressione presente in qualsiasi punto dell’atmosfera terrestre. L’aria che circonda il nostro pianeta ha un peso e, per effetto della gravità, esercita sulla superficie terrestre una pressione, che si misura in millibar (o in ettopascal). Essa varia con la temperatura dell’aria: con l’aria calda, che è più leggera, la pressione diminuisce, al contrario, con l’aria fredda più pesante la pressione è più alta.Le zone dove la pressione è bassa si chiamano cicloni: esse sono caratterizzate da piogge e nubi perché l’aria calda, man mano che sale verso l’alto, si raffredda e si condensa in nuvole. Le aree di alta pressione, chiamate anticicloni, presentano invece un clima sereno e asciutto perché l’aria fredda scende verso il suolo impedendo la condensazione .