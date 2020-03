Sviluppo della lingua inglese

La lingua inglese si è gradualmente diffusa dal suo luogo di nascita in Inghilterra per conquistare le altre nazioni delle isole britanniche: Scozia, Galles e Irlanda )anche se il gallese rimane ancora ampiamente parlato nel nord del Galles). La lingua fu poi portata in parti più lontane del mondo da marinai, mercanti e coloni, mentre la Gran Bretagna costruiva un impero.In alcuni di questi luoghi i parlanti di inglese divennero predominanti e le popolazioni native e le loro lingue furono ridotte allo status di minoranze. Questo accadde, per esempio, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. In altre parti del mondo, come le colonie britanniche in Africa e in Asia, come il Sudafrica e la Nigeria. In questi Paesi l'inglese non è la lingua madre della maggior parte delle persone, ma continua comunque a svolgere un ruolo importante sia come mezzo di comunicazione in tutto il Paese, poiché possono esserci diverse lingue locali, sia come strumento di comunicazione con il mondo esterno.Nel XVII secolo, quando gli inglesi cominciarono a sviluppare un impero coloniale, la loro lingua si trasferì in un mondo più ampio. In alcune parti dell'impero, per esempio negli Stati Uniti, in Canada, in Giamaica, in Australia e in Nuova Zelanda, i nativi sono diventati una minoranza e l'inglese è diventato la lingua madre della maggioranza. In altre regioni i coloni sono rimasti una minoranza e i nativi hanno continuato a parlare la loro lingua. Tuttavia, poiché spesso esiste una grande varietà di lingue locai, l'inglese è diventato utile come lingua ufficiale per la comunicazione in tutto il paese, soprattutto per l'amministrazione, l'istruzione e gli affari. L'inglese è anche vitale per comunicare con gli altri Paesi del mondo esterno. Questa è la situazione nei Paesi africani, come Nigeria, Kenya e Sudafrica, così come nelle ex colonie asiatiche come India, Pakistan, Bangladesh e Hong Kong. Molte altre nazioni più piccole in Africa, Asia e nella regione del Pacifico si trovano nella stessa posizione.