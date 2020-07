Sudan - Schema

Schema sul Sudan

Caratteristiche politiche

Economia

Stato: Repubblica del SudanContinente: AfricaPosizione geografica: Africa sub-saharianaConfini: A nord-ovest con la LibiaA nord con l'EgittoA est con l'Eritrea, l'Etiopia e il Mar RossoA sud con il Sudan del SudA ovest con la Repubblica CentrafricanaClima: tropicale e aridoSuperficie totale dello stato: 1.886.068 chilometri quadratiPopolazione residente: 30.894.000 abitantiDensità di popolazione: 16 abitanti per chilometro quadratoReligioni praticate: islamica sunnitacristiana e animistaEtnie presenti: Arabi 49%Dinka 11%Nuba 8%Beja 6%Forma di governo: Repubblica presidenzialeCapitale: KhartoumPrincipali città: Port Sudan e OmdurmanLingua: arabo e dialetti sudanesiValuta: sterlina sudaneseMari: Mar rossoCoste: Basse e sabbioseIsole: MukawwarTerritorio: prevalentemente deserticoCatene Montuose: assentiFiumi: Nilo Bianco, Nilo Azzurro che confluiscono nella capitale nel NiloLaghi: Khazzan ar RusayrisAttività più sviluppate: agricolturaColture: cotone, canna da zucchero, pomodori,banane , cereali, datteri ,arachidi e sesamoIndustrie: alimentare e tessileTurismo: non rilevanteRisorse energetiche e minerarie: non rilevantiEventi storici importanti: 1898 - inizio dominio anglo-egiziano1956 - indipendenza dalla madrepatria2011 - secessione del Sudan del SudLocalità turistiche: KhartoumPiatti tipici: jebena e shorba