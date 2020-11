Ricerca Trentino Alto-Adige

Trentino Alto-Adige

Il territorio

montuoso, formato dalle Alpi Retiche nella parte settentrionale e nella parte occidentale dalle Dolomiti del Brenta e dai gruppi dell’Ortles-Cevedale. Il Trentino Alto-Adige è una regione del nord Italia confinante con il Veneto a sud-est, con la Lombardia a sud-ovest, con Tirolo e Salisburghese (due stati federali austriaci) a nord-est e con Grigione (cantone svizzero) a nord-ovest. Il territorio del Trentino Alto-Adige è esclusivamente, formato dalle Alpi Retiche nella parte settentrionale e nella parte occidentale dalle Dolomiti del Brenta e dai gruppi dell’Ortles-Cevedale.

Il clima

Il clima del Trentino Alto-Adige dipende dall’altitudine: nelle zone più a valle il clima presenta caratteri mediterranei o semicontinentali con estati calde e afose e inverni freddi e lunghi, mentre sui monti il clima diventa alpino con estati calde e brevi e inverni lunghi e rigidi con temperature che arrivano a -30 gradi. La regione è tipicamente ventosa e piovosa, particolarmente in montagna.

La popolazione

Il Trentino Alto-Adige conta circa 1'070'000 abitanti e per questo è una delle regioni meno abitate in Italia (16° posto nella classifica). Nell’ultimo decennio si è registrato una netta diminuzione delle nascite portando a valori negativi l’incremento demografico naturale della regione. In Trentino Alto-Adige risiedono quasi 50'000 stranieri che corrispondono a circa il 9% della popolazione totale.

L'economia