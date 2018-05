Ricerca sulle esondazioni dei fiumi

Le esondazioni dei fiumi

Le esondazioni dei fiumi europei

Per esondazione dei fiumi si intende lo straripamento o il traboccare di acque in modo abbondante, causando dunque la fuoriuscita dagli argini di un fiume. L'esondazione di un fiume causa poi l'inondazione delle aree che si trovano a quote altimetriche inferiori. L'esondazione per corsi regimati quindi causa la fuoriuscita dell'acqua da una zona che risulta essere compresa tra due argini di un fiume. Per i corsi non regimati, invece l'esondazione avviene quando l'acqua fuoriesce dalla sua sede. Inoltre il fenomeno avviene o per tracimazione (si intende per tracimazione il superamento da parte dell'acqua della cresta di un argine oppure di una diga) o per rottura degli argini.Le esondazioni dei fiumi sono un fenomeno molto diffuso, però a causa delle attività umane queste si possono verificare anche in stagioni differenti e con frequenze diverse. Per quanto riguarda i fiumi d'Europa ad esempio capita che escono fuori dagli argini in modo molto frequente, causando dei danni ingenti e spesso catastrofici. A causa dei cambiamenti climatici però il fenomeno delle esondazioni dei fiumi non segue più il carattere stagionale di una volta, infatti, numerosi fiumi esondano anche in stagioni non abituali. Questi cambiamenti comportano delle situazioni molto complesse soprattutto perché destabilizzano gli ecosistemi.Ad esempio in alcune regioni del Vecchio Continente europeo le alluvioni si verificano con un certo anticipo, mentre in altre invece si verificano in ritardo rispetto al previsto. Soprattutto nei Paesi europei che si trovano nella parte ovest del Continente, i fiumi esondano - rompendo gli argini - almeno quindici giorni prima del previsto. (fanno parte di questi Paesi Portogallo ed Inghilterra)

I Paesi europei del centro-nord invece registrano questo fenomeno con almeno sette giorni di ritardo rispetto alla media stagionale. Il fenomeno delle esondazioni anticipate dei fiumi si verifica in particolar modo perché ci sono stati numerosi cambiamenti climatici, come ad esempio uno dei più significativi che è stato quello dello scioglimento dei ghiacci.