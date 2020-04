Qatar: Aspetti del territorio e economia

Il Qatar è un piccolo stato che si affaccia su Golfo Persico, ed occupa una penisola che si trova immediatamente dopo gli Emirati Arabi Uniti. Ha un’estensione di 11.500 chilometri quadrati ed una popolazione di 2.200.000 abitanti, di cui 1.500.000 nella capitale Doha. In passato è stato un protettorato inglese ed è diventato indipendente nel 1971.Lo Stato compre interamente il territorio della penisola che porta lo stesso nome e si protende verso nord circa metà della costa sudoccidentale del Golfo Persico. Si tratta di una regione desolata, il cui suolo sabbioso e roccioso (calcari) non ha mai consentito di impiantare colture di una qualche importanza. Fino alla vigilia della seconda guerra mondiale le condizioni di vita erano molto misere e le sole attività a sostegno dell’ economia erano la pesca, anche delle ostriche perlifere, e l’allevamento dei cammelli. Con la scoperta di ricchi pozzi petroliferi, l’arcaico e misero sistema di vita è stato completamente trasformato, ma non per tutti; soltanto la cerchia privilegiata di coloro che gravitano intorno allo sceicco ne hanno potuto approfittare. I giacimenti sono presenti sia sulla terra ferma che nel sottosuolo marino. Un’altra risorsa naturale, presente in abbondanza, è il gas naturale, non associato al petrolio di cui esistono i giacimenti più importanti del mondo.Il settore agricolo ha soltanto una rilevanza locale e sono allo studio dei moderni sistemi di irrigazione per raggiungere l’autosufficienza alimentare. Per il momento, vengono coltivati solo ortaggi e frutta. Di rilievo continua ad essere la pastorizia e l’allevamento di capre, dromedari, pecore e bovini. Per quanto riguarda l’attività industriale, oltre alla raffinazione del petrolio, si hanno cementifici, industrie che producono e fertilizzanti e acciaio. Nella capitale Doha, dove vive più della metà della popolazione, sono stati costruiti degli edifici moderni, degli impianti di desalinizzazione dell’acqua marina e delle grandi installazioni per l’imbarco del petrolio greggio. Per questo, lo skyline della città è notevolmente cambiato a seguito della costruzione di tanti grattacieli e dell’incremento dell’attività edilizia. Doha dispone di un aeroporto che costituisce ola porta di accesso verso i paesi orientali.