Problemi nel settore primario

Il 90% dell'apporto energetico alimentare mondiale proviene principalmente da tre tipologie di raccolti di terreno:- i cereali;- i legumi;- i tuberi.

Il fabbisogno alimentare però continua sempre di più a crescere poiché la popolazione mondiale aumenta giorno per giorno, e anche poiché c'è un miglioramento delle condizioni di vita delle persone ed è presente l'urbanizzazione di milioni di contadini.

I fattori che influenzano l'agricoltura e l'allevamento sono principalmente cinque:

- il suolo;

- i fattori umani;

- la disponibilità idrica;

- il clima;

- la qualità dei terreni.

Le persone mangiano in modo diverso a seconda del paese in cui si trovano, infatti sulla Terra sono presenti principalmente tre schemi dietetici:

- nei paesi più ricchi è presente un maggiore consumo di proteine di origine animale;



- nei paesi poveri è presente un maggiore consumo di proteine di origine vegetale;- nei paesi emergenti è scarso il consumo di cereali ma diffuso il consumo di prodotti di origine animale.

Mentre da una parte alcuni stati non hanno ancora la possibilità di nutrirsi di alimenti sicuri e nutrienti adatti ad una vita sana ed equilibrata (questo problema è chiamato insicurezza alimentare) in altre aree del mondo si presentano invece problemi riguardanti la malnutrizione, come per esempio il sovrappeso, i problemi di abilità e di altre malattie dovute all'alimentazione.