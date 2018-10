Orientamento assoluto e orientamento relativo

Orientamento

Orientamento Assoluto

Coordinate geografiche

Orientamento assoluto: l' orientamento assoluto è un orientamento che non si basa sulla posizione dell' osservatoreOrientamento Relativo: l' orientamento relativo è un orientamento che dipende dalla posizione dell'osservatore.Punti di riferimento: -Equatore-Meridiani-Paralleli.I paralleli sono delle linee immaginarie parallele all' equatore. I paralleli principali sono: il Circolo Polare Artico e il Circolo Polare Antartico.Latitudine: La latitudine è la distanza "verticale". Questa distanza è una distanza angolare, ciò vuol dire, che a differenza della distanza lineare, forma un angolo tra l' osservatore e la terra. Questo angolo può variare dai 0 ai 90 gradi, e per capire se si parla della parte sopra o della parte sotto della terra, si indica con i gradi e poi Nord o Sud.(Esempio): 15°N / 15°S

Longitudine:La longitudine è la distanza "orizzontale". Anche questa distanza è una distanza angolare, che però, può variare dai 0 ai 180 gradi, e per differenziare la parte destra dalla parte sinistra della terra si indica con i gradi e poi Est o Ovest.

(Esempio): 112°E / 112°O

Altitudine: L' altitudine è la distanza tra l' osservatore e il livello medio del mare.

Orientamento relativo

Punti di riferimento:

-Orizzonte

-Zenit

-Nadir

-Perpendicolare del luogo

-Punti cardinali

I punti cardinali si misurano sul piano dell' orizzonte, cioè il piano dove poggia i piedi l' osservatore. I punti cardinali vengono individuati in funzione dell' apparente movimento del Sole: il Sole si muove sempre in senso orario, sorge a Est e tramonta ad Ovest.