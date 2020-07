Nigeria - schema

Schema sulla Nigeria

Stato: Repubblica Federale di NigeriaContinente: AfricaPosizione geografica: Africa centro-occidentaleConfini: A nord con il NigerA ovest con il BeninA est col CamerunA sud con l'Oceano AtlanticoClima: arido in generale, ma è equatoriale nella regione del delta del NigerSuperficie totale dello stato: 932.769 chilometri quadratiPopolazione residente: 162.470.737 abitantiDensità di popolazione: 175,88 abitanti per chilometro quadratoReligioni praticate: Islamica sunnita 50%Cristianesimo 50%Etnie presenti: Hausa, Fulani, Youruba, IboForma di governo: Repubblica federaleCapitale: AbujaPrincipali città: Lagos, Benin City, SokotoLingua: Inglese e dialetti sudanesiValuta: NairaMari: Oceano AtlanticoCoste: Basse e sabbioseIsole: assentiTerritorio: prevalentemente pianeggianteCatene Montuose: Monti del Camerun , al confine con l'omonimo statoFiumi: Niger e BenueLaghi: Bacino Kainji e Lago CiadAttività più sviluppate: industria e terziarioColture: a causa della desertificazione, delle frequenti siccità e dell'alto tasso di inquinamento i prodotti agricoli sono importati dall'esteroIndustrie: industria legata alla raffinazione del greggio e industria cinematografica, chiamata NollywoodTurismo: non rilevanteRisorse energetiche: petrolio, uranio e gas naturaleEventi storici importanti: fine XIX secolo - inizio dominio inglese1960 - indipendenza dalla madrepatria e adesione al CommonwealthLocalità turistiche: Lagos e AbujaPersonaggi illustri: Ken Saro Wiwa, Hugo Wallace WeavingPiatti tipici: garri, Plàtano e Riso Jollof