Lituania - Sintesi (2)

Lituania

Alcune caratteristiche della Lituania sono:- la superficie è di 65300 km2;- la popolazione è di circa 3 milioni e mezzo di abitanti;- la capitale è Vilnius;- la forma di governo è la repubblica;- la moneta è la litas;- la lingua è il lituano (russo);- la religione è quella cattolica.

La Lituania confina a nord con la Lettonia, a est e a sud-est con la Bielorussia, a sud-ovest con la Polonia e la Russia e si affaccia sul Mar Baltico.

Il territorio della Lituania è prevalentemente pianeggiante e un po' collinare. Al centro si trova il bacino del fiume Nemunas. Numerosi sono i laghi con sparsi per tutta la Lituania, ovvero più di 4000.

Il clima è temperato freddo, con numerose precipitazioni.

La popolazione in Lituania è molto alta, la maggior parte è formata da lituani seguiti da russi, lettoni ed estoni. Gli abitanti vivono principalmente nei centri urbani. Le città più importanti sono Vilnius e Kaunas.

Per la Lituania è stato difficile il cambiamento economico. L'agricoltura è in fase di modernizzazione produce cereali, lino, barbabietole da zucchero, patate e foraggio. L'allevamento diffuso è quello di bovini. Lo sfruttamento delle foreste è intenso. Il sottosuolo non possiede molte materie prime e risorse. Le industrie più importanti sono quelle alimentari, della carta, del legno, chimiche, meccaniche ed elettroniche. Il terziario è in crescita.