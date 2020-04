Isole Eolie: descrizione fisica ed economia

L’arcipelago delle isole Eolie si trova al largo della costa siciliana di Messina sono tutte di origine vulcanica e contano la presenza di due vulcani ancora attivi: Stromboli e Vulcano, a cui si aggiunge tutta una serie di vulcani sottomarini. Il nome dell’arcipelago è legato al nome del dio dei venti, Eolo che ci lascia capire l’esposizione delle isole alle correnti ventose che soffiano particolarmente forti durante l’inverno.Nell’insieme, si distinguono sette isole: Lipari, Salina, Vulcano, Panarea, Stromboli con Strombolicchio, Filicudi e Alicudi, tutte collegate con Milazzo con corse regolari di traghetti e di aliscafi.L’isola di Lipari è quella più vicina alla costa e d’estate la più affollata. Le abitazioni sono addossate intorno al Castello, uno zoccolo in cui roccia e terra si sono riunite per formare una piattaforma naturale fortificata, luogo ideale per un insedamento umano. Zona molto apprezzata dai Greci, dai Romani e dai Normanni e rimasta ricca nel tempo grazie alle miniere di allume e di zolfo, nel XVI secolo fu distrutta e saccheggiata dai pirati. L’economia si basa sul turismo di tipo ambientale ma anche artistico perche le vestigia dei tempi passati non mancano. Una certa importanza hanno anche le cave di pomice; tale attività estrattiva costituisce un elemento caratteristico dell’isola.L’isola di Salina è la seconda per estensione. È caratterizzata da una vegetazione composta da buganville, rosmarino e fichi d’India. Il suolo, grazie anche ad un clima particolarmente favorevole, è particolarmente adatto alla cultura degli aranceti e dei vigneti che producono uno squisito vino liquoroso, la Malvasia. Diffusa è anche la coltivazione dei capperi.Vulcano è ricca di fumarole, fenomeni di bradisismo, pozze di fanghi termali, dalle proprietà curative eccellenti e di crateri ribollenti Anche se la valorizzazione turistica vi ha impiantato numerose strutture ricettive, l’isola offre diversi punti interessanti per visite ed escursioni naturalistiche. Da segnalare che nelle acque termali è stato trovato un batterio, lo Pyrococcus furosus, che la Nasa sta utilizzando per le ricerche sulla forme di vita extraterrestri.Panarea è presa d’assalto durante l’estate per un turismo alla moda; essa è molto più suggestiva d’inverno e nelle stagioni intermedie quando,percorrendo i sentieri che si inerpicano lungo le pendici si può godere di panorami mozzafiato.L’isola di Stromboli è conosciuta per la sua attività vulcanica continua che attira frotte di turisti. Purtroppo, nel XX secolo si è avuto un calo demografico enorme, perché molti abitanti sono emigrati, soprattutto in Australia. A solo 1, 5 chilometro, si trova Strombolicchio che è costituito da un isolotto di basalto lavico, conseguenza delle numerose eruzioni avvenute nel tempo. L’unica costruzione presente è un faro a cui si accede percorrendo una stretta scala.