Le isole del Canale

L’arcipelago delle isole anglo-normanne comprende cinque isole principali e tutta una serie di piccole isole. Le due isole più conosciuto sono Jersey e Guernsey. In inglese vengono chiamate Channel Islands, appellativo che fa riferimento alla collocazione nello spazio, in francese prendono il nome di Îles Anglo-Normandes, appellativo che ci fa pensare alla storia.Esse costituiscono un paradiso fiscale: le tasse sono inesistenti e sull’arcipelago viene battuta una moneta propria e vengono emessi dei propri francobolli. I sovrani inglesi che si sono succeduti nel tempo hanno riconosciuto agli isolani una forte autonomia. Per questo, le isole hanno conservato delle vecchie tradizioni ed un sistema di governo ereditato dai duchi di Normandia.Situata al largo della Normandia, nelle acque chiare e limpide del golfo di Saint-Malo, ogni isola ha le sue particolarità, ma tutte godono in gradevole clima temperato a causa dell’influenza della Corrente del Golfo che permette ai fiori e alle primizie di crescervi in abbondanza.Le coste variano sia per la presenza di alte scogliere che per la presenza di spiagge ricoperte da sabbia fine. Piccole strade che portano denominazioni francesi, percorrono l’interno delle isole per condurre i visitatori in direzione di case che riflettono lo stile britannico. Intorno alle isole è possibile incontrare degli scogli, pericolosi per le imbarcazioni soprattutto in caso di nebbia e di forti correnti marine.L’attività economica dell’arcipelago si basa sulla pesca e sul turismo, senza contare che il sistema fiscale è particolarmente vantaggioso. Infatti,l’imposizione fiscale è molto ridotta rispetto ad altri paesi perché non prevede tipologia di imposta come l’IVA l’italiana o imposte varie sul capital gain. Il sistema fiscale italiano ha inserito le isole nella “black list”, cioè ha previsto limitazioni di tipo fiscale nei rapporti economico-finanziari fra aziende italiane e soggetti che operano nelle isole del canale. Un terzo della popolazione delle isole è occupata nelle banche e la disoccupazione è soltanto dell’ 1%.