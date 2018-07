Imperia e provincia - descrizione

Imperia è il capoluogo dell’omonima provincia che fa parte della Regione Liguria. Situata in riva al mare e attraversata dal torrente Impero, risulta dall’unione, avvenuta nel 1923, di Oneglia e Porto Maurizio. I due centri hanno avuto una storia diversa.Porto Maurizio, sorto nel Medioevo intorno ad una torre romana risalente al periodo di Augusto, di un notevole porto biantino. Quindi diventò feudo dei monaci benedettini e libero comune federato con Genova per entrare a far parte del Regno di Savoia nel 1815.Oneglia, fondata nel Medioevo in località corrispondente all’odierna Castelvecchio, venne ricostruita in riva al mare dopo la distruzione ad opera dei Saraceni, avvenuta nel X secolo. Successivamente divenne feudo dei vescovi di Albenga, quindi passò ai Doria che la cedettero al Regno di Savoia.Imperia conta circa 43 000 abitanti, ma l'intera area urbana, comprensiva di un vasto entroterra urbanizzato, ne conta circa 70 000. Gli stranieri sono più di 5.000, provenienti soprattutto dalla Turchia, dall’ Albania e dalla Romania. La provincia supera i 200.000 abitantiLa provincia di Imperia si estende lungo la riva di Ponente e comprende molte cittadine celebri per la notevole attività balneare come Sanremo, Albenga, Bordighera, Ospedaletti, Diano Marina. Essa confina con la provincia di Savona, con quella di Cunea e con la Francia (regione delle Alpi Marittime). Le valli retrostanti la città, sono particolarmente brevi ed il crinale di sommità costituisce uno sbarramento naturale ai venti freddi settentrionali, che garantisce alla città un efficace riparo e permette alla città e alle zone circostanti di godere di un clima particolarmente mite e quindi di praticare culture tipicamente mediterranee.La sua economia oltre a basarsi su di un’intensa attività turistica, si basa su di un’agricoltura specializzata nella produzione di frutta, vino, olio e agrumi a cui si unisce la coltivazione dei fiori, esportati in tutto il mondo. Gli olivi, coltivati su colline terrazzate con i caratteristici muretti a secco costituiscono l'elemento dominante del paesaggi.L’attività industriale è caratterizzata dalla presenza di oleifici (Olio Carli) e fino a qualche tempo fa a Imperia era presente anche la fabbricazione della celebre pasta Agnesi, ora trasferita a Cuneo.