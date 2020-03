Granada

Granada è il capoluogo dell'omonima provincia, appartenente alla Comunità Autonoma dell'Andalusia, che si trova nel centro della regione Vega de Granada in una depressione formata dal fiume Genil e dai piedi della Sierra Nevada. Il clima è infatti continentale: gli inverni sono freddi e le estati calde.La lingua ufficiale di Granada è lo spagnolo, anche se c'è un modo di parlarlo decisamente andaluso.La moneta ufficiale è l'euro e, inoltre, l'amministrazione politica è gestita democraticamente dal Consiglio comunale di 27 consiglieri.Per quanto riguarda i luoghi di interesse paesaggistico e turistico, c'è il Mirador de San Nicolás, situato nel quartiere Albaycìn, di fronte alla chiesa da dove si può vedere tutto il territorio granadino: in particolare la Sierra Nevada, uno dei luoghi di interesse paesaggistico per eccellenza della città, così come i suoi quartieri e l'Alhambra, il monumento costruito come difesa di origine araba e il più visitato dal 2011, grazie alle sue decorazioni di arte andalusa. La parte più antica del monumento è il recinto, chiamato Alcazaba e situato nella sua parte occidentale dove si trovano: * i Giardini Generalife, vicino alla città e luogo di riposo dei re musulmani; * la Carmen de los Martires, famosa per la sua straordinaria vista sulla città.Tuttavia, vicino all'Alhambra, c'è il Bañuelo, cioè un bagno arabo pubblico ancora ben conservato dopo l'arrivo dei Re Cattolici.C'è anche la Cattedrale di Granada che è un tempio cattolico di Granada e sede dell'arcidiocesi della città, così come la famosa statua della regina Elisabetta I che accettò le proposte di Cristoforo Colombo per la spedizione che avrebbe determinato la scoperta dell'America e il Corral del Carbon, un antico edificio costruito per preservare il mercato dei cereali.La gastronomia è molto ricca e varia e l'arte delle tapas è molto conosciuta in città, dove ogni bicchiere viene servito con una tapa come invito alla casa. Tra i principali prodotti e piatti granadini ci sono il prosciutto di Trevelez, frutto del melograno, l'Olla de San Anton, a base di fagioli secchi, riso, sanguinaccio e anche carne di maiale e la frittata del Sacromonte, a base di cervello di montone, criadilla, chorizo, prosciutto di Trevelez, noci, piselli e pangrattato.I festival più importanti sono:- la Fiera del Corpus Domini, la più antica festa della città, che ogni anno inizia il sabato di giugno a mezzanotte con l'"alumbrao" e termina il sabato successivo con uno spettacolo pirotecnico;- la festa del Santo Patrono di Granada quando si rende omaggio alla patrona di Granada, la Virgen de las Angustias, il 15 settembre e l'ultima domenica del mese;- il giorno di San Cecilio che si celebra il 1° febbraio, giorno del patrono di Granada;- la Festa della Croce che si svolge il 3 maggio e consiste nell'onorare la Santa Croce, riempiendo le strade della città di meravigliosi altari.Per i regali è fondamentale la funzione di Alcaìceria, cioè l'antico mercato della seta, dove si possono acquistare miniature dei monumenti, ventagli, costumi tipici arabi, ma anche tappeti o altri prodotti artigianali che ricordano lo stile andaluso.