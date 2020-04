Il fiume Congo: Descrizione

La morfologia della Repubblica Democratica del Congo più che essere caratterizzata dall’orografia, è caratterizzata dall’idrografia e soprattutto dal fiume Congo. Dal 1971 al 1997, quando il paese si chiamava Zaire, anche il fiume prese lo stesso nome.Lungo 4.474 chilometri, il Congo è uno dei fiumi più lunghi del mondo il cui bacino (secondo soltanto al Rio degli Amazzoni); con gli affluenti che scendono a ventaglio, esso occupa tutto il territorio.La quantità d’acqua riversata in mare è talmente enorme che la corrente si avverte fino a 20 chilometri dalla costa.Le sue sorgenti si trovano sulle pendici meridionali del monte Musofi, al confine tra Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia, nella regione del Katanga. Il suo corso, spesso interrotto da cascate e da rapide, nel tratto superiore forma, in una depressione, due laghi. Fra le cascate più famose, abbiamo le “Portes d’enfer” e le cascate Stanley. Dopo aver raggiunto l’equatore, il suo corso si dirige verso sinistra e quindi piega verso sud-ovest per raggiungere l’Oceano Atlantico.A partire da Kisangani (ex Stanleyville), il fiume scorre in una regione pianeggiante, diventa navigabile e si suddivide in numerosi bracci, formando anche delle paludi lungo le rive.Poco a nord di Kinshasa, si allarga fino ad assumere quasi l’aspetto di una palude di circa 25 chilometri di larghezza.Subito dopo, per scendere verso l’Oceano, esso deve superare il rilievo del corrugamento costiero e per questo cambia aspetto prendendo quello di un torrente interrotto da rapide cascate fra cui quelle di Livigstone. Per questo motivo, la navigabilità del fiume non è completa e non può costituire interamente una via navigabile da nord a sud. Per ovviare a questo problema, sono stati costruiti dei tratti ferroviari che si affiancano alle porzioni di fiume non navigabili. In compenso, sono navigabili molti dei suoi affluenti. Da precisare che si parla dei suoi affluenti come di corsi d’acqua minori quando in realtà, molti di essi hanno una lunghezza superiore a 1.000 chilometri, come l’Ubanghi.Il Congo si getta nell’Oceano Atlantico con un profondo estuario che si estende per circa 160 chilometri. La sua portata media è di 80.000 m3 al secondo.Dal punto di vista economico, il Congo può costituire anche un notevole potenziale per la produzione di energia elettrica, soprattutto in corrispondenza delle cascate, alcune delle quali superano anche i 200 metri. In tal senso, esistono già le dighe Inga di cui con il contributo di una Società di Energia elettrica del Sud Africa è in corso una progettazione per procedere al loro ampliamento.