Egitto: dalle origini alla modernità

L'Egitto ufficialmente Repubblica araba d'Egitto occupa principalmente l’angolo nord-est dell’Africa, collegato tramite la penisola del Sinai all’angolo Sud-Ovest dell’Asia.Il paese è bagnato a nord dal mediterraneo, confina a nord-est con Israele, a est con il Mar Rosso, a sud è bagnato dal Mare di Sulu e sud confina con il Sudan, mentre ad ovest con la Libia.Convenzionalmente la storia dell’Impero Egizio ha inizio con l’unione tra Alto e Basso Egitto, ad opera del faraone Mendes, tuttavia questo evento è preceduto da una fase “predinastica”, caratterizzata dall’unione delle popolazioni locali è dal graduale avvio verso la nascita di una civiltà con uno stato unitario. L’impero Egizio alternò momenti di grande splendore, denominati antico, medio e nuovo regno, ad altri di crisi, i periodi intermedi. Mantenne tuttavia la sua indipendenza fino alla metà del primo millennio a.C, quando cadde sotto il controllo persiano.Nel IV sec. a.C viene conquistato dal macedone Alessandro Magno, rimanendo sotto il controllo dei Tolomei, suoi successori, fino alla conquista romana nel 30 a.C, divenendo parte dell’Impero Romano d’Oriente al momento della frammentazione dell’Impero Romano unitario. Il territorio venne conquistato nel VII sec. dagli Arabi e nel XVI dai Turchi.Nel 1798 fu invaso dai francesi di Napoleone, subì poi la dominazione inglese, dalla quale divenne indipendente nel 1936. La Repubblica fu proclamata il 18 giugno 1953.Il gruppo etnico prevalente nel paese è quello arabo-egizio, con alcune minoranze di beduini e berberi. La religione maggiormente praticata è quella musulmana, seguita dal cristianesimo-copto e da alcune piccole minoranze ebree.Il potere esecutivo è amministrato da un Primo Ministro ed un Presidente, anche se quest’ultimo, da solo, ne controlla gran parte.Il potere legislativo invece è amministrato da un partito bicamerale, suddiviso in Assemblea del Popolo, composta da 454 membri eletti a suffragio universale ogni 5 anni, e Consiglio Consultivo, comprendente 264 membri eletti in parte a suffragio universale e in parte dal Presidente ogni 6 anni, con rinnovo di metà del consiglio ogni 3 anni.Amministrativamente lo stato è suddiviso in 27 governatorati, retti da un governatore, nominato dal Presidente della Repubblica.