Disoccupazione giovanile

La disoccupazione giovanile è uno dei problemi più importanti in Europa in generale, ma soprattutto in Spagna, Grecia e Italia. La Spagna ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa dopo la Grecia (43,7%). A luglio 2012 il tasso di disoccupazione giovanile era superiore al 50%, mentre a marzo 2018 il tasso di disoccupazione per i minori di 25 anni in Spagna era pari al 36,3%, corrispondente a 558,000 persone, contro il 6,6% della Germania, il paese dell'UE con il più basso tasso di disoccupazione giovanile.Secondo una ricerca dell'UE nel 2012, la disoccupazione tra i Ninis ha comportato una perdita annua di 153.000 milioni di euro, pari all'1,2% del PIL europeo. Questo tasso può essere stimato al doppio in Spagna. Il problema della disoccupazione giovanile è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui la recente crisi economica che ha generato conseguenze che si traducono in queste cifre. La natura temporanea dei contratti e la mancanza di formazione intermedia sono le principali cause della disoccupazione giovanile. Gli altri fattori che aumentano questo tasso secondo il rapporto sono: la mancanza di conoscenza di tutte le possibilità di ricerca attiva del lavoro, la mancanza di "dialogo" tra il sistema educativo e il mercato del lavoro, il livello di formazione dei giovani (dal 19% lascia la scuola senza completare l'istruzione secondaria), e la disoccupazione di lunga durata.Come l'articolo "La Spagna è il secondo paese dell'UE con il più alto tasso di disoccupazione giovanile", scritto da F. Morales, l'organizzazione RUGE assicura di aver chiesto per anni al governo Rajoy di cambiare le sue politiche in materia e ora chiede al governo Sanchez di promuovere un piano per l'occupazione giovanile "logico e strutturato" in modo "urgente" e un programma di formazione in materia di occupazione: non solo non c'è stato un piano logico e strutturato, ma il denaro che hanno ricevuto dall'UE viene restituito a causa dell'incapacità o del disinteresse del precedente governo ad affrontare questo problema. Avvertono anche che "l'occupazione giovanile dovrebbe essere una priorità per il governo Sanchez, perché questo gruppo soffre di temporaneità, di parzialità, di bassi salari e, in alcuni casi, lavora "per lunghe ore" senza retribuzione o controllo. Ritengono che il governo dovrebbe attivare il programma di Garanzia per i giovani "in modo che risponda realmente agli obiettivi per cui è stato progettato". Parallelamente alle condizioni economiche, numerosi studi e indagini di Eurostat e della CSI mostrano che i Ninis non sono ottimisti neanche sulle prospettive di ingresso nel mercato del lavoro, con il 18% che crede che sarà tutt'altro che certo di trovare lavoro, rispetto alla media europea del 6%. In Italia la situazione è molto simile: nel 2012 il 36,2% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non riesce a trovare lavoro; è vero che negli anni della crisi si è creata oggi una polarizzazione sfavorevole per le nuove generazioni e il lavoro oltre i 50 anni sta crescendo a un ritmo molto più intenso di quello degli under 30: il tasso di occupazione nella fascia di età 55-64 anni è passato dal 46,2% al 52,2% tra il 2014 e il 2017, rispetto al salto dal 34,7% al 36% delle persone fino a 29 anni. Secondo le informazioni fornite dall'Istat alla fine del 2017, la disoccupazione giovanile supera il 50% in alcune regioni del Sud della penisola, meno ricche di quelle del centro e del Nord, con tassi allarmanti di 55,6 in Calabria, 54,7 in Campania e 53 in Sicilia. Il Governo italiano ha formulato misure per affrontare la disoccupazione giovanile: la regolamentazione delle pratiche non lavorative e il loro collegamento ad un programma di formazione e con una durata proporzionale alla durata e alla realtà del relativo curriculum, la creazione di uffici statali per l'impiego giovanile con consulenti che lavorano individualmente con ogni giovane, per tener conto della realtà e delle caratteristiche di ciascuno, l'azione prioritaria per i giovani senza qualifiche professionali e la proposta di percorsi formativi associati ad aiuti economici che favoriscano il completamento e il completamento della formazione e prevengano l'abbandono. L'impegno a rivedere la regolamentazione del contratto di formazione e di apprendistato, la determinazione di maggiori garanzie della finalità formativa e a prevenire l'uso abusivo di questa modalità, attraverso l'istituzione di un sistema di controllo e di sanzioni per le aziende che abusano di questa modalità e a migliorare le condizioni, i diritti e le garanzie dei contratti sottoscritti. . L'UE era consapevole del pericolo del problema fin dall'inizio. La Commissione nel 2009 e il Parlamento nel 2010 hanno proposto, tra l'altro, la Strategia Europa dei giovani 2010-2018, l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (2013) e la Garanzia europea per i giovani che fornisce agli Stati membri metodologia e risorse ('8,8 miliardi') per svilupparla nei loro territori. Ma, come al solito, la politica dell'Unione è passata in letteratura e ha fallito in matematica: è stata molto precisa nel dire cosa fare, ma molto avaro in quanto controproducente.