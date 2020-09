Clima e Vegetazione

Ile lahanno uno stretto legame tra loro.Quando si parla dibisogna ricordare alcuni parametri, come: la temperatura; la piovosità annuale e la sua distribuzione; i “tempi di ritorno” di eventi eccezionali; la qualità delle acque; la ventosità, o anche l’insolazione.Con il termine “” intendiamo tutte le specie vegetali che si presentano in un determinato luogo,il metodo di analisi utilizzato per stimarla si basa sull'elencazione delle diverse specie..Nel concetto di flora le specie rare sono quelle più interessanti e hanno più importanza.Invece con il termine di “” intendiamo un elenco di specie, ma per ciascuna di esse viene indicata anche la quantità che ognuna di esse occupa in quel luogo. Nel concetto di vegetazione le specie molto abbondanti hanno maggiore importanza rispetto a quelle rare e meno abbondanti.Il periodo “” per la vegetazione si ha quando il valore della precipitazione per quel determinato mese è inferiore o è uguale al doppio del valore della temperatura media espressa in gradi centigradi. In questo periodo è necessario fornire acqua alle piante per consentirne la loro sopravvivenza.