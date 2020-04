Cipro_aspetti storici ed economici

L’isola di Cipro è la terza per estensione fra le isole del Mediterraneo e la più orientale. La sua struttura geofisica è simile a quella dell’Asia Minore. Essa è attraversata in senso orizzontale da due catene montuose fra cui si estende una pianura di una larghezza compresa fra 15 e 35 chilometri. Nicosia, la capitale, sorge proprio su questa pianura.Essa è circondata da una cerchia di mura, ora in rovina, costruite dai Veneziani. Sottoposta alla famiglia dei Lusignano dal XIII secolo, eccetto un breve periodo di occupazione genovese, l’isola fu ceduta a Venezia nel 1489 dalla regina Caterina Cornaro e un secolo dopo fu conquistata dai Turchi.Il clima è tipicamente mediterraneo, con estati molto calde e inverni abbastanza miti.Un tempo il sottosuolo dell’isola era ricco di rame da cui è derivato il suo nome (in latino cuprum significa rame). Anche oggi se ne continua l’estrazione ma in modo molto ridotto. Le risorse economiche sono però essenzialmente agricole: si coltivano i cereali, gli ortaggi, gli agrumi, un po’ di cotone, orzo, uva, patate e il tabacco. L’ industria riguarda la lavorazione dei metalli, i prodotti chimici, il legname, alimenti e bevande, tessuti, abbigliamento e calzature.Ma la risorsa più significativa è il turismo, per il fatto che Cipro ha una storia molto interessante che ha lasciato delle vestigia notevoli a cui si aggiunge quello marino e quello archeologico.Nel corso della storia, Cipro ha fatto parte di tutti i grandi imperi dell’antichità e del Medioevo. Presa da Riccardo Cuor di Leone, passò poi in mano ai Veneziani per essere successivamente dominata dai Turchi. Nel 1876, il sultano ne cedette l’amministrazione all’Inghilterra; l’isola diventò inglese definitivamente nel 1914 e undici anni diventò colonia della corona britannica. Il trattato di Londra nel febbraio 1959, firmato dai governi turco, greco e britannico, riconobbe l’indipendenza dell’isola che si costituì repubblica e l’anno successivo entrò nel Commonwealth.Oggi, Cipro è divisa de facto in due parti distinte dalla linea verde: l'area sotto il controllo della Repubblica di Cipro, che comprende circa il 59% della superficie dell'isola, e la zona occupata dal 1974 dalla Turchia al nord, autoproclamatasi Repubblica Turca di Cipro del Nord, che copre circa il 36% della superficie dell'isola e riconosciuta soltanto dalla Turchia.La Repubblica di Cipro fa parte dell’U.E. ed è anche entrata a far parte dell’area euro.