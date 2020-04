Cina - Analisi geografica

Cina

La Cina è la terza nazione al mondo per estensione, si affaccia a est sull’ Oceano Pacifico, a nord con il Mar del Giappone, al centro con il Mar Cinese Orientale e a sud con il Mar Cinese Meridionale. Il litorale al nord di Shangai è basso e paludoso mentre al sud diventa alto e frastagliato. Frontalmente alle coste troviamo 3400 isole, sono recentemente tornate alla Cina Hong Kong e Macao che appartenevano alla Gran Bretagna e Portogallo.Il 70% della Cina è sopra i 1000m di altitudine. Nella zona sud-occidentale troviamo la catena del Karakorum, la catena dell’Himalaya con l’Everest e l’altopiano del Tibet. A nord ci sono i monti Atai , Tian Shan e la pianura della Manciura. A sud troviamo il Bassopiano Cinese detto “pianura gialla” formata dai detriti del Fiume Giallo. Questa pianura ha una superficie maggiore dell’ Italia, mentre altre pianure sono intorno alla costa. Il deserto del Gobi e del Takla Makan si trovano rispettivamente lungo il confine con la Mongolia e all’estremità occidentale della Cina. I principali corsi d’acqua nascono dall’ altopiano del Tibet e scorrono verso est, il più lungo fiume asiatico è cinese ed è Il Fiume Azzurro. Sono importanti anche il Fiume Giallo (di questo colore per la presenza di loess) e lo Xi-Jiang sono in parti navigabili ma soggetti a piene, ci sono molti laghi sia di acqua dolce che salata.Il clima è continentale e arido a nord-ovest mentre è temperato caldo in quella meridionale. All’ interno ci sono steppe deserti ma spesso è assente ogni forma di vita, ci sono numerosi boschi verso est e grandi aree destinate alla coltivazione, i monsoni e le foreste pluviali occupano la regione meridionale.Fino alla metà del secolo scorso la Cina era un paese arretrato mentre oggi il suo mercato è uno dei più dinamici del mondo ed è in costante crescita. Sono però irrisolti dei problemi economici e sociali dove c’è un alto numero di industrie a raggiunto uno sviluppo occidentale mentre le aree agricole ed interne sono arretrate economicamente e culturalmente. Perciò molti contadini poveri si trasferiscono nelle città. Nonostante le trasformazioni economiche dell’ agricoltura è il principale reddito della Cina e il settore con più addetti. La coltivazione principale è del riso ma nella zona sud-orientale ci sono piantagioni intensive di tè, canna da zucchero e tabacco. Nel nord-est c’è un’agricoltura estensiva, qui si producono anche: soia, cotone, frumento, grano , miglio, canapa, raimè e cotone. Nella Cina dell’ovest ci sono allevamenti di: suini e pollame. È importante anche il pesce che è il secondo alimento per la popolazione nelle zone costiere e fluviali , è presente anche la coltivazione di alghe e l’allevamento di bachi da seta.Il settore terziario è in crescita. Il commercio è sviluppato lungo le coste del Mar Cinese Meridionale e Orientale. Il turismo dopo l’apertura della Cina con l’occidente si è affermato molti stranieri e visitatori alla: Grande Muraglia Cinese, siti archeologici,i parchi e le bellezze naturali. È carente il settore dei trasporti e i collegamenti stradali sono insufficienti nelle regioni interne, negli ultimi anni sono state spese grandi somme di denaro per la costruzione di numerose infrastrutture.