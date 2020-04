Brunei: gestione del potere e aspetti economici

Il Brunei è un sultanato che si affaccia sul Mar Cinese Meridionale, lungo la costa settentrionale del Borneo ed è interamente circondato dallo stato del Sarawak, uno degli stati federali della Federazione della Malaysia. E’ una monarchia assoluta di stampo musulmano: il potere è mano al Sultano e a tutta la cerchia dei suoi familiari.. Il sultanato che doveva entrare a far parte della Federazione della Malaysia, all’atto della costituzione, scelse di rimanere protettorato britannico, da cui ha scelto di svincolarsi nel 1984. nel 2015, con lo scopo di preservare la religione musulmana da ogni contaminazione di altre religioni, il sultano ha bandito la celebrazione di ogni festa natalizia; e fatto divieto ai cittadini di indossare simboli cristiani e di celebrare delle festività non islamiche. Nel 2019, è stata introdotta la lapidazione, sia per l’adulterio da parte della donna che per l’omosessualità. Ha una popolazione di poco più di 400.000 abitanti per una superficie di 5.765 chilometri quadrati.Ha una grande importanza economica perché il sottosuolo è ricco di giacimenti petroliferi, sfruttati fino dal 1929. Questo ha permesso al paese di raggiungere una considerevole ricchezza. Lo Stato si è infatti potuto permettere di non richiedere alcuna imposta o tassa ai propri sudditi e di rendere totalmente gratuiti i sistemi scolastico e sanitario, senza che ciò si ripercuota in modo eccessivo sul bilancio Al petrolio si aggiunge il gas naturale. Inoltre il territorio, molto fertile e ricco di foreste può contare anche su di una buona produzione agricola e forestale. Per assurdo, il Brunei, posto com’è al centro di una zona dove sono all’ordine del giorno grossi problemi di sviluppo economico e in cui il tenore di vita è basso, si trova a dover risolvere il problema di come investire il notevole reddito di cui gode.Il turismo è quasi inesistente sa causa dell’integralismo islamico esistente su tutto il territorioDa segnalare che l’Italia aveva inserito il Brunei nella lista nera per cui aveva posto delle limitazione fiscali nei confronti delle aziende che operavano con soggetti domiciliati nel sultanato. Tuttavia, nel 2010 il Brunei ha stipulato 12 accordi conformi ai canoni concordati dall'Ocse e pertanto, esso è uscito dalla Black List per entrare nella White List o lista bianca .