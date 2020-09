Ambiente Mediterraneo - Clima Mediterraneo

Ambiente Mediterraneo

clima mediterraneo

clima mediterraneo

prima sotto - zona

seconda sotto zona

L’è caratterizzato dalla presenza del clima mediterraneo che contrassegna il territorio circostante il Mar Mediterraneo.Ilè un clima temperato con le estati secche; presenta degli inverni miti, precipitazioni poco abbondanti nei mesi più freddi, estati calde e a volte completamente arida, e un’alta insolazione in estate.Ilpuò essere suddiviso in due sotto - zone climatiche:• Laè caratterizzata da temperature medie del mese più caldo che superano i ventidue gradi centigradi e comprende le zone orientali;• Laè caratterizzata da temperature medie del mese più caldo inferiori ai ventidue o a venti gradi centigradi e comprende le coste occidentali.Per quanto riguarda il, si possono individuare due picchi di piovosità in autunno e in primavera e un lungo periodo di siccità.Un periodo si può definire secco quando la precipitazione, espressa in millimetri, è uguale o inferiore al doppio della temperatura media espressa in gradi centigradi.Un metodo che viene utilizzato per delimitare esattamente la zona a clima mediterraneo è costituito della distribuzione della piante di ulivo come se fosse una pianta guida della regione mediterranea.