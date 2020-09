Partitore capacitivo

condensatori

parallelo

serie

parallelo

condensatori in parallelo

serie

partitore capacitivo

Duepossono essere collegati ino inDue condensatori sono collegati inse presenta due armature, una positiva e l'altra negativa,e l'armatura carica positivamente di uno dei condensatori è connessa con l'altra armatura positiva dell'altro condensatore (stessa cosa per l'armatura negativa).In un sistema di, ai capi di ciascun condensatore c’è la stessa differenza di potenziale e la capacità equivalente è data dalla somma delle singole capacità del condensatore.Invece in un sistema di condensatori collegati in, la carica è la stessa su ciascun condensatore, l’inverso della capacità equivalente è data dalla somma degli inversi delle singole capacità del condensatore.Supponiamo di avere dei condensatori; ai capi di essi c’è una differenza di potenziale e una capacità equivalente.Il sistema chiamato “” permette di ripartire una data differenza di potenziale.In generale, dati i valori della capacità del condensatore e della differenza di potenziale ai capi dell’ iesimo condensatore, dall'eguaglianza si vede che la differenza di potenziale si ripartisce in maniera proporzionale alla capacità.