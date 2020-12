Onde - Schema Riassuntivo - Fisica

Tipi di onde

Onda

Onde longitudinali

Onde elastiche

Onde non elastiche

Onde meccaniche

Onde elettromagnetiche

Fronti d’onda

Raggi di un’onda

Onde periodiche

Onda periodica

Profilo dell’onda

Cresta

Ventre

Lunghezza d’onda

Periodo

f = 1/T

Ampiezza

Velocità di propagazione

Velocità di propagazione

v=λ/T

v=λf

Velocità in una corda

v=√(F_T/d_L )

Onde armoniche

Onda armonica

Grafico yt

Grafico xy

Pulsazione

ω = 2π/T

Legge delle onde armoniche in un punto fissato

y=a cos⁡(2π/T t+φ_0 )

y=a 〖cos 〗⁡(ωt+φ_0 )

Legge delle onde armoniche in un istante fissato

y=a cos⁡(2π/λ x+φ_0 )

Funzione di onda armonica

y=a cos⁡(2π/λ (x-vt)+φ_0 )

Interferenza

Principio di sovrapposizione

Interferenza di onde non periodiche

Interferenza costruttiva (onde in fase)

Interferenza distruttiva (onde in opposizione di fase)

Interferenza di onde armoniche lungo una retta

y=(2a cos⁡〖φ_0/2〗 ) cos⁡(ωt+φ_0/2)

Interferenza in un piano e nello spazio

Sorgenti coerenti

Le condizioni per l’interferenza costruttiva e distruttiva

Per l’interferenza costruttiva

Per l’interferenza distruttiva

: perturbazione che si propaga trasportando energia ma non materiacolor=#EF2929]Onde trasversali: ogni elemento si muove perpendicolarmente alla direzione in cui si propaga l’onda: ogni elemento si muove parallelamente alla direzione in cui si propaga l’onda (suono): si propagano in un mezzo elastico (molla, onde sonore): si propagano in un mezzo non elastico (forza di gravità, onde del mare)- L’acqua può formare sia onde elastiche che non: hanno bisogno di un mezzo per propagarsi: si propagano anche nel vuoto: insieme dei punti in cui la grandezza che varia al passaggio dell’onda ha lo stesso valore in tutti gli istanti: rette perpendicolari ai fronti d’onda: la sorgente compie un moto periodico il cui profilo si ripete identico a distanze regolari: spostamento verticale dell’onda: punto più alto dell’onda: punto più basso dell’onda(λ) [m]: distanza minima dopo la quale il profilo dell’onda torna a riprodursi identico a sé stesso; distanza fra due creste(T) [s]: tempo impiegato per compiere 1 oscillazione completa →(a) [m]: differenza fra valore massimo e valore di equilibrio: dipende dalle proprietà del mezzo attraversatodove F_T = tensione corda ; d_L= densità corda: la sorgente è un moto armonico- Il profilo dell’onda è una sinusoide: rappresenta come si muove l’altezza in funzione del tempo: fotografia del profilo dell’onda(ω) [rad/s]:dove y = spostamento [m]t = istante di tempo [s]φ_0 = fase iniziale [rad]dove x = posizione [m] ; φ_0 = fase nell’origine delle coordinatedove φ_0 = fase per x = 0 [m] e per t = 0 [s]: due o più onde che si sovrappongono generano una perturbazione che è uguale alla somma delle singole perturbazioniGli effetti di due o più onde si rafforzano a vicendaSe si sovrappongono delle onde si incontrano cresta con cresta e ventrecon ventreOnde in fase: se due onde hanno ampiezze uguali l’onda risultante haampiezza doppiaDifferenza è multiplo di 2kπGli effetti di due o più onde si indeboliscono a vicendaSe si sovrappongono delle onde si incontrano una cresta con un ventreOnde in opposizione di fase: se due onde hanno ampiezze uguali siannullano a vicendaDifferenza è multiplo di (2k+1)πpartendo da due onde con diversa fase iniziale con rispettive equazioniy=a 〖cos 〗⁡(ωt) ; y=a 〖cos 〗⁡(ωt+φ_0 )sovrapponendole si ottiene: y=A 〖cos 〗⁡(ωt+φ_0/2) ; dove A=2a 〖cos 〗⁡(φ_0/2)sostituendo troviamo:: le onde che esse emettonohanno una differenza di fase costanteLa differenza delle distanze dalle sorgenti è uguale a un multiplointero di k della lunghezza d’onda λ → la differenza è multiplo di λLa differenza delle distanze dalle sorgenti è uguale a un multiplointero di k della lunghezza d’onda λ + mezza lunghezza d’onda → ladifferenza è multiplo di λ+1/2 λ