Corrente elettrica - Continua ed Alternata

Laè un flusso di cariche elettriche. L'intensità di questo flusso si definisce come la quantità di carica elettrica che attraversa una determinata superficie nell'unità di tempo. La sua unità di misura è).Laè data dal rapporto tra la quantità di carica elettrica e il tempo.La corrente che viene utilizzata per l'alimentazione dei dispositivi elettrici viene utilizzata in due modi:: che presenta intensità e direzione costante nel tempo, viene utilizzata nelle apparecchiature alimentate con pile e batterie, oppure può essere prodotta da pannelli fotovoltaici;: ha intensità variabile nel tempo e non ha un unico verso di percorrenza.Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano sono diversi, possiamo avere :è la soglia di percezione in cui non si hanno dei rischi o pericoli per la salute ;si ha l'elettrificazione, produce una sensazione di formicolio ;si ha la tetanizzazione con difficoltà respiratorie;si possono avere delle difficoltà respiratorie;si ha asfissia ;si ha la fibrillazione che può portare alla morte.