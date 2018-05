Campo magnetico - Definizione

La magnetite è un magnete naturale

In condizioni normali una sbarretta di acciaio non attira delle puntine di ferro, ma se la mettiamo a contatto con un pezzo di magnetite, acquista questa proprietà. La sbarretta di ferro si è così magnetizzata ed è diventata un magnete artificiale o calamita. Si chiamano sostanze ferromagnetiche i materiali che possono essere magnetizzati.

Un ago magnetico è una piccola calamita che può ruotare attorno al suo centro. Si osserva che l'ago ruota fino a disporsi nella direzione Nord-Sud. L'estremo dell'ago magnetico che punta verso Nord si chiama polo Nord dell'ago, l'altro estremo si chiama polo Sud. Ogni magnete ha un polo Nord e un polo Sud. Gli esperimenti mostrano che due poli Nord e due poli Sud, affacciati, si respingono. Un polo Nord e un polo Sud, vicini tra loro, si attraggono.

Poli magnetici dello stesso tipo si respingono, poli magnetici di tipo opposto si attraggono.



Le linee del campo magnetico

La forza magnetica può essere attrattiva o repulsiva.Una calamita esercita una forza magnetica su un'altra calamita. Ogni magnete genera nello spazio che lo circonda un campo magnetico. Il campo magnetico è descritto da un vettore.Per esplorare le proprietà di un campo magnetico utilizziamo il magnete di prova, che è un piccolo ago magnetico.Se poniamo un magnete di prova in un punto del campo magnetico, osserviamo che l'ago ruota attorno al proprio centro fino a fermarsi, dopo qualche oscillazione, in una posizione di equilibrio.Definiamo la direzione e il verso del campo magnetico in un punto:- la direzione è data dalla retta che unisce i poli Nord e i poli Sud del magnete di prova.- il verso va dal polo Sud al polo Nord del magnete di prova.Le linee del campo magnetico si disegnano seguendo queste regole:- in ogni punto sono tangenti alla direzione del campo magnetico.- escono dai poli Nord dei magneti ed entrano nei poli Sud.- la loro densità è direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico.Se dividiamo una calamita in due parti, ciascuno dei frammenti ha un polo Nord e un polo Sud.