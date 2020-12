Breve biografia di Thomas Edison

nacque a Milan (negli Stati Uniti d’America) l’ 11 febbraio 1847, all’età di sette anni dovette trasferirsi nel Michigan, per poi morire a West Orange (sempre negli Stati Uniti d’America )nel 1931; egli nel suo corso di studi non ebbe un gran successo, perciò decise di rinunciare per finire all’età di sedici anni a vendere giornali e dolciumi sui treni. Edison quindi aveva acquisito tutta la sua conoscenza individualmente e fin da giovane aveva già il suo laboratorio nella cantina della propria casa.

Le sue prime invenzioni

Thomas Edison , nel 1868, già affetto da una parziale sordità, all’età di 21 anni, realizzava la sua prima invenzione ovvero un apparecchio per registrare i voti parlamentari che però non ebbe un grande successo.

Fonografo

L’invenzione che rese Thomas Edison celebre in tutto il mondo fu quella del fonografo( che noi ora diremmo l’antenato del giradischi) ovvero il registratore e riproduttore di suoni attraverso un piccolo solco inciso sulla superficie di un cilindro o di un disco.

Energia

Nel 1878 Thomas Edison creò a New York la Edison Electric Light Company, con un grande sostegno finanziario. 59 abitanti di New York furono i primi cittadini del mondo ad usare l’energia elettrica nelle loro case: Edison aveva attivato per loro il primo sistema di distribuzione dell’energia a 110 volt in corrente continua.

La lampadina

L’invenzione della lampadina spesso viene attribuita a Thomas Edison , ma come non tutti sanno, questa stessa è dovuta alla precedente invenzione di Heinrich Goebel, che aveva inventato la lampadina a bulbo, che purtroppo non era riuscito a rendere pubblico.

Cinema

Thomas Edison propose nuove tecniche anche per la diffusione di massa del cinema. La pellicola 35 millimetri tutt’oggi utilizzata è infatti proprio una sua creazione. Fece inoltre anche costruire il primo studio cinematografico della storia, il Black Maria, nel New Jersey, dove venne realizzato il primo film brevettato, intitolato lo starnuto di Fred Ott.

Il laboratorio

Le più importanti invenzioni di Thomas Edison nacquero in un laboratorio nel New Jersey, che venne realizzato proprio con lo scopo di produrre innovazioni tecnologiche e di migliorare quelle già esistenti, che erano affini alle sue scoperte. Come per esempio successe per il fonografo. attualmente questo posto è un museo, che riproduce proprio come era il laboratorio di Edison all’epoca.

Alcune curiosità

Inizialmente si era pensato che Edison avesse inventato la macchina da ripresa cinematografica, ma così non fu perché essa dovrebbe essere attribuita a William Kennedy Laurie Dickson;

La Francia gli rese omaggio, prima nominandolo cavaliere nel 1878 e poi Commendatore della Legion D’onore nel 1889;

Fece costruire il cinetoscopio: grazie al quale attraverso un piccolo foro, era possibile vedere un breve filmato. Ciò fu importante perché Edison era alla ricerca di un modo per intrattenere la gente che stava sentendo la musica del suo fonografo

Una delle più celebri citazioni di Thomas Edison, grande inventore, è la seguente : '' Il genio è 99% traspirazione e l'1 % ispirazione''.

