Spinoza, Baruch - Libertà e necessità (2)

Libertà e necessità secondo Spinoza

Secondo il pensiero di Spinoza il libero arbitrio dell’uomo è solo un’illusione, poiché il filosofo crede nella naturalità dell’uomo. In accordo a questa tesi infatti, l’uomo è una manifestazione naturale come tutte le altre, sottoposto alle comuni leggi dell’universo e quindi inserito in una concezione di determinismo naturale secondo il quale tutto accade per necessità.In questo contesto quindi, ogni tentativo dell’uomo di sfuggire alle passioni, e quindi al determinismo, risulta illusorio e vano.Nonostante ciò, Spinoza individua una forma di libertà dell’uomo che rispetta le comuni leggi dell’universo. Per giungere a ciò, il filosofo contrappone la libertà alla schiavitù e le accosta rispettivamente al comportamento razionale e al comportamento passionale. Infatti, se l’uomo si comportasse solo seguendo le passioni non sarebbe mai libero, in quanto dominato da forze esterne e guidato da una conoscenza inadeguata della realtà. Invece, se l’uomo si affida alla ragione riesce a porsi in modo consapevole e intelligente davanti allo sforzo di autoconservazione e, seguendo un comportamento razionale, è guidato da idee chiare e distinte che lo rendono attivo e causa di atti consapevoli.Quindi, quando Spinoza parla di libertà, non si riferisce a un tentativo di sfuggire al determinismo naturale al quale è sottoposto l’uomo, ma alla possibilità di acquisire consapevolezza di tale meccanismo e non sentirsi ‘schiacciati’ da esso.Infatti, appurato il fatto che l’agire per l’utile è frutto del determinismo, all’uomo si pone davanti una scelta: agire per l’utile in modo istintivo e inconsapevole (schiavitù delle passioni), o agire per l’utile in modo consapevole (libertà dalle passioni). Solo in quest’ultimo caso l’uomo può essere libero senza violare le leggi del determinismo.La necessità è il concetto su cui si basa la filosofia di Spinoza, e in particolare l’etica. Essa è il principio secondo il quale tutto va secondo l’ordine geometrico dell’universo. A causa di essa l’uomo è limitato nelle sue azioni e nella sua volontà.