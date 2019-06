Socialismo utopistico - Caratteristiche

Socialismo utopistico

Non è una vera e propria scuola, era un insieme articolato di economisti.Hanno in comune di modificare la società con della riforme a volte irrealizzabili.Volevano correggere gli aspetti negativi della società. Volevano un'uguaglianza sociale.Non volevano delle rivoluzioni ma delle riforme.Proudvon era stato un po' anarchico, a differenza degli altri.Tipo Owen era un imprenditore.Tipo hanno proposto delle strutture sociale.Abbiamo il ponte di Saint-Simon, fine 700 inizio 800. Non voleva far distruggere il sistema capitalistico, ma voleva perfezionare questa società che era nata dalla rivoluzione industriale. Secondo lui tutti i ceti produttivi si dovessero mettere d'accordo, dovevano lavorare in armonia per una società più giusta.La società dove basarsi su una tensione etica che permettesse di mantenere un ordine, in modo da evitare il conflitto tra le varie classi.Diverso da quello che sarà il socialismo di Marx, perchè lui usava delle maniere più forti.Poi abbiamo Fourier. Secondo lui l'uomo inizialmente buono però corrotto dalla società dovrebbe unirsi con i suoi simili in un'armonia universale. Bisogna modificare ciò che è stato introdotto dall'uomo in modo artificiale.Poi Abbiamo Owen, lui era un capitalista, aveva un'impresa. Voleva realizzare una fabbrica moderna, lo fece prima in Scozia e poi negli stati uniti. Si basava sull'idea della cooperativa.Non assunse bambini al di sotto dei 10 anni. C'erano delle fabbriche in cui potevano tenersi i bambini, una sorta di asilo, cambiò l'orario di lavoro.Cercò di migliorare la situazione lavorativa e la vita degli operai.Però falli, Perché era troppo presto per quel periodo.Poi Proudhon si stacca, ha una visione meno individualistica ma più cooperativistica.Poi Abbiamo Marx, lui è il simbolo dell'anticapitalismo, siamo metà 800. Lui diffonde il socialismo scientifico.Secondo lui nella storia ci sono sempre stati conflitti tra le classi. Tipo tra Patrizi e Plebei nell'antica Roma.Ora c'era il conflitto tra i proletari ( rappresentavano la forza lavoro) e i capitalisti ( che avevano il capitale ).Ci sarà poi una rivoluzione che porterà alla dittatura del proletariato.