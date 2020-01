Hume, David - Vita e opere

Hume

Nacque a Edimburgo 1711 e morì 1776, iniziò studi con lo zio paterno. 1721-26 frequenta il college di Edimburgo dove studiò avvocatura e commercio. Il tipo di studio non interessava tanto che se ne allontanò senza proseguire e prosegui con studi umanistici e filosofici. 1734 partì per il cosiddetto tour d’europe che era un'usanza da mercanti.Andò in Francia a Parigi e poi per 3 anni a la Flèche, Hume redasse la sua prima opera trattato sulla natura umana e fu pubblicato in 3 libri in primi due nel 1739 e il 3 nel 40 a Londra. Assieme al 3 venne pubblicato ‘estratto del trattato sulla natura umana con il quale Hume offriva una lezione divulgativa del trattato stesso, l’opera non ebbe alcun successo e questo convinse Hume a mutare sia la modalità che i temi di riflessione si orientò di più su aspetti di comportamento umano vita politica religiosa e sociale, anziché trattati volle utilizzare saggi molto più brevi e scritti in linguaggio più alla portata delle masse.Nel 1741 vennero pubblicò i saggi morali e politici una miscellanea tra i quali spiccano quelli su libertà di stampa su studiò storie su superstizione ed entusiasmo. Questa raccolta ebbe successo grande quindi H la ripubblico più volte aggiungendo nuovi saggi e togliendone di vecchi in modo da rivendere la stessa cosa più volte. Decide anche di riciclare il materiale del suo trattato e dal grande trattato trasse 2 saggi intitolati la ricerca sull’intelletto umano e ricerca sui principi della morale (48 e 51) poi vennero entrambi inseriti nei saggi e trattati sui vari soggetti.Riuscì a dare alle masse anche ciò che avevano rifiutato, il successo ottenuto lo fece presentare domanda di assegnazione di cattedra nel 44 dopo averlo fatto presso università di Glasgow in attesa di risposta, Hume divenne segretario del generale Saint Clair e seguì in Europa dal 48 al 51 al rientro pubblicò i discorsi politici. Nello stesso anno riuscì a ottenere il posto di bibliotecario di Edimburgo con incarico di scrivere grande storia dell'Inghilterra. Iniziò ma il carattere estremamente polemico dello stesso lo portò in rotta di collisione con l’università e con biblioteca, nel 57 infatti si dovette dimettere. Continuò la stesura di questa storia dal 54 al 61. nell’ anno delle dimissioni inoltre Hume pubblicò 4 dissertazioni tra cui la più importante quella su storia naturali di religione che gli procurò ulteriori difficoltà con gli ambienti teologici e conservatori. Nel 63 in qualità di segretario di ambasciatore inglese si trasferì a Parigi e resto fino al 66 dove fu accolto entusiasticamente dall’ ambiente enciclopedista. Divenne amico d’Alambert, di Diderot e di Ruch.. d’Olbate, Turgot , Morellet (Morelly), Voltaire, Rousseau. quest’ultimo che soffriva di gravi turbe psichiche era in aperta rotta con tutti gli altri tanto che suscitò la compassione di Hume il quale al suo rientro in Inghilterra lo invitò a trasferirsi da lui e così nel 786 Rousseau si trasferì in un appartamento della casa di Hume, dopo alcuni mesi sentendosi fiato Rousseau decise di distruggere quell’ appartamento in cui era ospitato. Hume ottenne la carica di sottosegretario di stato agli esteri, nel 68 ritiratosi dalla vita politica tornò ad Edimburgo dove trascorse gli ultimi anni rivedendo i suoi scritti e redigendo l’ultima opera importante: dialoghi sulla religione naturale pubblicati postumi nel 79.