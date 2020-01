Marx, Karl - Ccritica alla società e all'economia borghese

Karl Marx e la società borghese

Marx critica la società borghese e le teorie economiche liberiste di Adam Smith fondate sul libero scambio, la legge della domanda e dell'offerta e la ricerca dell'interesse privato, dalle quali emerge una società intrinsecamente ipocrita, in cui l'individuo è scisso: da un lato è realista e ricerca il proprio interesse privato, dall'altro, dal punto di vista ideale, l'individuo ricercando il suo profitto realizza il benessere comune.L'interesse dello stato è però illusorio, non è entità morale, ma è rappresentazione degli interessi privati delle classi sociali dominanti, i quali abbassano l'entità morale dello stato.Marx argomenta ponendo l'attenzione sul fatto che l'uguaglianza è solo illusoria, come l'interesse dello stato, prendendo come esempio la rivoluzione francese che proclama l'uguaglianza giuridica: se fosse davvero così non lo si dovrebbe nemmeno scrivere, invece il fatto che la rivoluzione francese la proclama non fa altro che presupporre la disuguaglianza sostanziale tra i cittadini.La società moderna è quindi quella dell'egoismo reale e della fratellanza illusoria. Infatti la società è pervasa dall'individualismo, ovvero è fondata sui diritti individuali e privati, che fondano una realtà a-sociale. Marx scorge quindi i tratti della società nell'atomismo, ovvero la separazione del singolo dalla comunità, siccome lo stato ha legalizzato questa situazione riconoscendo come diritti dell'uomo la libertà individuale e la proprietà privata.Marx di conseguenza rifiuta tutti gli aspetti della civiltà liberale, soprattutto il principio della rappresentanza, il quale presuppone già la scissione tra individuo e stato, e il principio della libertà individuale, in quanto espressione dell'atomismo borghese. L'ideale marxiano è quindi la democrazia sostanziale, ottenuta tramite la compenetrazione tra individuo e stato tramite l'eliminazione delle disuguaglianze, prima di tutte la proprietà privata.Dopo aver criticato lo stato, Marx critica l'economia borghese nell'opera “I manoscritti economico-filosofici”. Marx considera l'economia borghese l'espressione della società capitalistica, nonostante questa offra un'immagine mistificata de mondo borghese.Secondo Marx è incapace di pensarsi modo dialettico, invece di collocarsi in una prospettiva storico-processuale, l'economia borghese eternizza il sistema capitalistico, non considerandolo come un momento della storia. Essa è incapace di cogliere la struttura contraddittoria del proprio oggetto, ossia la conflittualità che caratterizza il sistema capitalistico e che si incarna nell'opposizione tra capitale e lavoro salariato, tra borghese e proletario, ovvero ciò che è definito alienazione.Marx identifica come principale argomento contro la teoria economia liberista l'alienazione (Entfremdung), intesa come condizione patologica di scissione, di dipendenza e di auto-estraneazione rispetto alla realtà. Anche Feuerbach aveva teorizzato questo fenomeno, ma egli lo considerava un fatto di coscienza, derivato dall'errata interpretazione di sé, mentre Marx lo indica come un fatto reale, di natura socio-economica che deriva dalla società capitalistica, in quanto è la condizione storica del salariato.L'alienazione è descritto secondo quattro aspetti:1. alienazione rispetto al prodotto del proprio lavoro, in quanto il lavoratore produce un oggetto che non gli appartiene;2. alienazione rispetto alla propria attività, in quanto essa è strumento per fini a lui estranei, e perciò si sente bestia e non uomo, e si sente uomo quando si comporta da bestia;3. alienazione rispetto alla propria essenza, in quanto il lavoro non è creativo e libero ma ripetitivo e unilaterale;4. alienazione rispetto al prossimo, in quanto il rapporto con l'altro è di natura economica e conflittuale.L'alienazione trova le sue cause nella proprietà privata dei mezzi di produzione, la cui abolizione porterebbe alla realizzazione del comunismo, inteso come riconquista della propria essenza umana.