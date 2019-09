Freud, Sigmund - Io, es, super-io

Freud: io, es, super-io

- io: corrisponde all’istanza nella quale noi esprimiamo in modo quasi sempre consapevole ciò che siamo. È la componente della personalità con cui ci presentiamo al mondo esterno.- es: corrisponde alla parte più profonda, nascosta, che è costituita da un insieme di pulsioni ed istinti, che in modo irrazionale, senza logica morale, spinge l’uomo ad agire in un certo modo, per liberare quest’energia interiore.( Si può creare un importante parallelismo con il pensiero filosofico di Nietzsche: l’uomo è costituito dallo spirito apollineo (= io) ma anche da una componente irrazionale, lo spirito dionisiaco (= es).).- super-io: se esprimessimo il nostro es in modo libero, faremmo difficoltà a vivere nel mondo esterno, senza il filtro del super-io (regole, norme, principi morali, educativi) assorbiti dal mondo esterno che frena e canalizza in modo adeguato le nostre pulsioni (Freud lo chiama “la voce della coscienza“), per non avere il sopravvento sulla parte razionale e cosciente.Grande parte del super-io, considerando la famosa immagine dell’iceberg, è sommersa: queste regole le abbiamo apprese ed interiorizzate in modo inconscio. Il confine e l’equilibrio tra le istanze è molto fragile: se questo processo non si sviluppa fin dall’infanzia genera persone psicotiche.