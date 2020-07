Eraclito di Efeso - Legge dei contrari e flusso universale

Il problema del rapporto tra il divenire e l’essere

Eraclito e l’esperienza del divenire

Il flusso universale

Il logos e la legge dei contrari

Uno dei problemi filosofici più importanti è la riflessione su due fenomeni :-cambiamento naturale: susseguirsi stagioni, nascita, morte-permanere dell'universo: nonostante cambiamenti, universo perduraEraclito e Parmenide si soffermano su questo dubbio e provano a trovare spiegazioni tramite pensiero razionale, contrapponendo il pensiero filosofico con la mentalità comune.Eraclito visse a Efeso tra VI-V sec a.C.Di lui chi rimangono solo pochi frammenti della sua unica opera intitolata “Intorno alla natura”I suoi aforismi si incentrano su 2 temi:-flusso universale-il lógos e la legge dei contrariSecondo il nucleo tematico del flusso universale non c’è un qualcosa nel mondo che non sia costantemente in movimento. Sia nella società che nella natura, a causa di questo cambiamento, si creano dei conflitti, dei contrasti.Questo mutamento riguarda anche l'uomo. Infatti il filosofo dice che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume sia perché le sue acque si rinnovano costantemente, sia il nostro “io” è mutevole.“Tutto scorre” (panta rei)Popolo:-ignorante – “i dormienti”, non sanno utilizzare la ragione-saggio – “gli svegli”, non si soffermano alla prima impressione – loro riescono a vedere l’ordine razionale che si nasconde dietro alla scissione delle cose.Movimento -> conflitto continuo tra elementi contrari (bene/male; amore/odio) che sono allo stesso tempo indivisibili e complementari, non sono monadi, bensì dipendono l’uno dall’altro. Questa inscindibilità dei contrari è spiegata dalla legge necessaria che governa l’universo, logos -> l’armonia e la razionalità si ottengono dalla conflittualità, dal continuo alternarsi degli elementi.Il logos (ordine) è imperituro, eterno, è stato creato dagli dei.