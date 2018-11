Tesina terza media 2019: argomenti interessanti

Ripassare, ripassare, ripassare: ormai non resta che questo da fare in vista dell’esame di terza media 2019. E la tesina di terza media? Studiare per scritto e orale è importante, ma non dimenticatevi della tesina! Questo percorso multidisciplinare, che dovete realizzare e esporre all’orale, sarà il vostro biglietto da visita. Il voto finale dipenderà in parte anche da questo. Non avete ancora pensato ad argomenti interessanti e ai relativi collegamenti? Niente paura, oggi Skuola.net vi suggerisce qualche spunto da cui partire per sviluppare idee e collegamenti vostri. Con calma e sangue freddo e un po’ di fantasia vedrete che i risultati non mancheranno! Ecco quindi una serie di argomenti centrali attorno ai quali sviluppare il vostro lavoro.

Tesina terza media: i vip

Musica : il genere pop

: il genere pop Inglese : cantanti commerciali e vip com Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga

: cantanti commerciali e vip com Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga Italiano : la poesia che Pasolini dedico a Marylin Monroe e l’influenza del cinema sulla letteratura

: la poesia che Pasolini dedico a Marylin Monroe e l’influenza del cinema sulla letteratura Geografia : Hollywood, quartiere della città di Los Angeles

: Hollywood, quartiere della città di Los Angeles Storia : l’Età d’oro di Hollywood

: l’Età d’oro di Hollywood Arte: Lola Duprè, Andy Warhol

Tesina terza media: Harry Potter

Storia : Lord Voldemort e la sua idea di sangue puro dovrebbero suggerirvi qualcosa (Hitler e il Nazismo)

: Lord Voldemort e la sua idea di sangue puro dovrebbero suggerirvi qualcosa (Hitler e il Nazismo) Arte : il Futurismo, dato che l’idea di quadri in movimento che caratterizza questa corrente artistica in Harry Potter è reale

: il Futurismo, dato che l’idea di quadri in movimento che caratterizza questa corrente artistica in Harry Potter è reale Scienze : esperimenti scientifici associati agli esperimenti magici o alle lezioni di pozioni

: esperimenti scientifici associati agli esperimenti magici o alle lezioni di pozioni Italiano : il ruolo di Harry Potter nella letteratura e l’influenza della saga in Italia, in Europa o anche a livello mondiale

: il ruolo di Harry Potter nella letteratura e l’influenza della saga in Italia, in Europa o anche a livello mondiale Inglese: satira e critica alla politica (Ministero della magia) in Harry Potter confrontata con Orwell

Tesina terza media: Il Signore degli Anelli

Italiano : di cosa parla questa saga se non di un grande viaggio? Il viaggio nella letteratura inglese comparato col viaggio nella letteratura italiana

: di cosa parla questa saga se non di un grande viaggio? Il viaggio nella letteratura inglese comparato col viaggio nella letteratura italiana Storia : la Prima Guerra Mondiale

: la Prima Guerra Mondiale Arte : quadri che rappresentano imprese eroiche come quella condotta nel Singore degli Anelli



: quadri che rappresentano imprese eroiche come quella condotta nel Singore degli Anelli Scienze : i metalli e le proprietà dei metalli

: i metalli e le proprietà dei metalli Italiano: Frodo l’antieroe in parallelo con gli antieroi nella letteratura italiana (personaggi di Pirandello, Svevo e Verga)

Tesina terza media: la droga

Scienze : effetti della droga sul corpo umano

: effetti della droga sul corpo umano Italiano : l’assunzione di sostanze stupefacenti dei grandi scrittori

: l’assunzione di sostanze stupefacenti dei grandi scrittori Storia : le guerre dell’oppio

: le guerre dell’oppio Musica : relazione tra musica e droga

: relazione tra musica e droga Arte: astrattismo

Tesina terza media: il cuore

Scienze : il cuore e il suo funzionamento nei mammiferi

: il cuore e il suo funzionamento nei mammiferi Italiano : il libro Cuore

: il libro Cuore Arte : Frida Kahlo

: Frida Kahlo Francese : Piange il mio cuore, Verlaine

: Piange il mio cuore, Verlaine Inglese: Shakespeare

Tesina terza media: New York

Storia : la Seconda Guerra Mondiale

: la Seconda Guerra Mondiale Geografia : la città di New York e gli Stati Uniti

: la città di New York e gli Stati Uniti Inglese : Melting Pot

: Melting Pot Italiano: New York nel genere Urban Fantasy (la saga di Shadowhunters)

Tesina terza media: l’inquinamento

Storia : disastro di Chernobyl

: disastro di Chernobyl Scienze : inquinamento radioattivo o inquinamento acustico

: inquinamento radioattivo o inquinamento acustico Italiano : Giorgio Caproni

: Giorgio Caproni Geografia : Giappone

: Giappone Arte: futurismo

Una cosa che non stanca mai nessuno? Le persone famose, i cosiddetti. Il mondo dorato di Hollywood può essere un argomento interessante e sicuramente ha molti collegamenti. Eccoli:Perché non trasformare unain argomento di discussione il giorno dell’orale dell’esame di terza media?ha talmente tanteche ie inon si contano. Usate la fantasia!Non allontanandoci troppo dal, come non nominare l’altra saga che ha appassionato milioni di persone nel mondo? Così come Harry Potter, anchesi presta a moltissimi parallelismi col nostro passato e presente.Un argomento interessante e, purtroppo, sempre attuale è la. Conoscerne gli, il ruolo che ha avuto nel corso dellae lepuò dimostrare alla commissione quanto siate consapevoli e attenti al mondo che vi circonda.Ilè un argomento che facilmente si presta a collegamenti interdisciplinari, soprattutto perché trattato spesso nella letteratura e nell’arte.New York, New York! La, il sogno proibito di molti. Quali sono i collegamenti giusti per una tesina che giri attorno alla Città che non dorme mai?Scegliere l’come colonna portante del vostro elaborato dimostrerà alla commissione la vostrae vi permetterà ditra le varie materie scegliendo gli argomenti che più vi piacciono.