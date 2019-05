Comunicazione come comportamento sociale

emittente: colui che dà inizio alla comunicazione;

destinatario: chi riceve la comunicazione:

messaggio: l'elemento oggetto della comunicazione;

codice: la modalità di comunicazione condivisa dai due interlocutori;

canale di trasmissione: il mezzo attraverso cui avviene la comunicazione (voce, gesti,telefono, pc, scrittura su carta,etc);

referente: è l'argomento di cui tratta il messaggio;

contesto: la situazione, l'ambiente all'interno del quale, avviene la comunicazione.



Dovendo dare una definizione del termine, possiamo dire che comunicare significa scambiare informazioni utilizzando un codice, all'interno di un contesto. Gli elementi che caratterizzano l'atto comunicativo sono i seguenti:Esaminiamo ora la comunicazione come. Da questo punto di vista essa si compone di due elementi fondamentali: il(elemento volontario) e la(dimensione involontaria).Il primo è volontario e riguarda l'aspetto cognitivo della comunicazione, cioè tutti i processi mentali e il bagaglio culturale che lo determinano, siamo noi a decidere cosa vogliamo comunicare all'altro.La relazione riguarda la nostracon l'interlocutore, la nostra, in quanto tale può sfuggire al nostro controllo razionale.L'efficacia di un atto comunicativo è determinata dal grado di coerenza tra contenuto e relazione. Se ad esempio ci sforziamo di complimentarci con un amico per il suo nuovo look, che in realtà giudichiamo bruttissimo, stiamo mentendo. L'espressione del nostro viso e il nostro atteggiamento corporeo ne sarà indubbiamente influenzato. Il nostro corpo comunica cose diverse da quelle che sono le nostre parole. Le forme di comunicazione a nostra disposizione sono in realtà due: la(CV) e quella(CNV). Queste due forme sono in continua interazione, si completano a vicenda, si rinforzano in maniera reciproca e, a volte, si contraddicono.