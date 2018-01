Allenamento della forza

Definizioni

Regimi di contrazione muscolare

• Allenamento: forma di esercizio fisico (N.B. esercizio fisico ≠ attività fisica) condotto con lo scopo di sviluppare una o più componenti della prestazione (fitness).• Forza: capacità di un muscolo di generare tensione.• Allenamento della forza: esercizio fisico finalizzato a sviluppare la capacità di un muscolo di generare tensione.Basi fisiologiche della forzaI movimenti sono resi possibili grazie all’interazione delle componenti dell’apparato locomotore:• Apparato Locomotore• Sistema NervosoL’allenamento della forza riesce a risvegliare il maggior numero di cellule muscolari.Meccanismi di produzione della forzaLa possibilità di produrre forza e esplosività sempre più elevata dipende dallo sviluppo e dall’incremento di diversi fattori: strutturali (riferiti all’anatomia del muscolo) e nervosi.Strutturali:a) Ipertrofia (in età adulta).b) Tipologia delle fibre muscolari.Nervosi:a) Reclutamento delle unità motorie.b) Coordinazione intramuscolare: capacità di reclutare più unità motorie dello stesso muscolo nello stesso tempo.c) Coordinazione intermuscolare: la mancanza porta a strappi e contratture.Per allenare la forza dobbiamo chiamare in causa i muscoli scheletrici, il sistema nervoso, fare esercitazioni ed essere concentrati.La tensione muscolare si manifesta in quattro differenti modalità:• Il regime concentrico: durante la contrazione i punti di inserzione muscolare si avvicinano (il muscolo si accorcia), determinando lo spostamento di parti del corpo. Migliora la forza in generale. Lavoro superante.• Il regime eccentrico: consiste nel cedere lentamente, frenando la discesa di un sovraccarico molto elevato. Il muscolo si allunga, migliora la forza esplosiva. Lavoro cedente.• Il regime isometrico: consiste nello sviluppo di un’elevata tensione muscolare, mantenendo fermo il corpo o una sua parte in una determinata posizione. Migliora la forza massima.• Il regime pliometrico: sfrutta la proprietà del muscolo di immagazzinare e restituire energia elastica. Migliora la forza esplosiva.P.S. L’elettrostimolazione: è una forma particolare di allenamento isometrico. La contrazione del muscolo si ottiene attraverso la stimolazione elettrica che un apparecchio invia a elettrodi applicati sulla pelle, in corrispondenza del muscolo da allenare. È molto utilizzata in riabilitazione, ma non chiama in causa le capacità coordinative.